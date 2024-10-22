Населення України з моменту початку повномасштабної війни скоротилося на 10 млн, — ООН

В ООН заявили, що значно більша Росія, з довоєнним населенням понад 140 мільйонів осіб, також зіткнулася з погіршенням і без того важкої демографічної ситуації.

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Населення України з початку повномасштабного вторгнення РФ скоротилося на 10 млн осіб. Це приблизно четверта частина того, що було до 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє ООН, пише інформаційне агентство Reuters.

Виступаючи на пресконференції в Женеві, Флоренс Бауер, голова Східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення, заявила, що вторгнення в лютому 2022 року перетворило і без того складну демографічну ситуацію в Україні на щось більш серйозне.

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"Рівень народжуваності різко впав і нині становить приблизно однієї дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі", — сказала вона.

Зазначається, що для підтримки стабільного населення потрібен рівень народжуваності у 2,1 дитини на жінку.

Журналісти зазначили, що Україна, населення якої на момент розпаду СРСР 1991 року становило понад 50 мільйонів осіб, як і майже всі її сусіди у Східній Європі та Центральній Азії, зазнала серйозних втрат населення. У 2021 році, останньому році перед повномасштабним вторгненням Росії, її населення становило майже 40 мільйонів осіб.

Бауер заявила, що точний облік впливу війни на населення України доведеться відкласти до закінчення бойових дій, коли, нарешті, можна буде провести повний перепис.

За її словами, безпосередній вплив справили регіони, які практично обезлюділи, села, де залишилися тільки люди похилого віку, і пари, не здатні створити сім'ї.

Водночас, як ідеться в матеріалі, значно більша Росія, з довоєнним населенням понад 140 мільйонів осіб, також зіткнулася з погіршенням і без того важкої демографічної ситуації після повномасштабного вторгнення в Україну. Так, у перші шість місяців цього року в країні було зафіксовано найнижчий рівень народжуваності з 1999 року. Навіть у Кремлі вважають ситуацію "катастрофічною".

Повідомляється, що найбільша частина скорочення населення України припадає на 6,7 млн біженців, які зараз живуть за кордоном, здебільшого в Європі. Військові смерті також є серйозним чинником.

"Точні цифри назвати складно, але, за оцінками, кількість жертв становить десятки тисяч", — сказала Бауер.

Нагадаємо, демографка Елла Лібанова розповіла, чим загрожує мобілізація 18-річних Україні. Так, повномасштабні бойові дії можуть тривати кілька років, тому наразі не варто робити довгострокові демографічні прогнози.