Население Украины с момента начала полномасштабной войны сократилось на 10 млн, — ООН

В ООН заявили, что значительно большая Россия, с довоенным населением более 140 миллионов человек, также столкнулась с ухудшением и без того тяжелой демографической ситуации.

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Население Украины с начала полномасштабного вторжения РФ сократилось на 10 млн человек. Это примерно четвертая часть того, что было до 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает ООН, пишет информационное агентство Reuters.

Выступая на пресс-конференции в Женеве, Флоренс Бауэр, глава Восточноевропейского отделения Фонда ООН в области народонаселения, заявила, что вторжение в феврале 2022 года превратило и без того сложную демографическую ситуацию в Украине в нечто более серьезное.

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"Уровень рождаемости резко упал и в настоящее время составляет около одного ребенка на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире", — сказала она.

Отмечается, что для поддержания стабильного населения требуется уровень рождаемости в 2,1 ребенка на женщину.

Журналисты отметили, что Украина, население которой на момент распада СССР в 1991 году составляло более 50 миллионов человек, как и почти все ее соседи в Восточной Европе и Центральной Азии, претерпела серьезную убыль населения. В 2021 году, последнем году перед полномасштабным вторжением России, ее население составляло около 40 миллионов человек.

Бауэр заявила, что точный учет влияния войны на население Украины придется отложить до окончания боевых действий, когда, наконец, можно будет провести полную перепись.

По ее словам, непосредственное воздействие оказали регионы, которые практически обезлюдели, села, где остались только старики, и пары, не способные создать семьи.

При этом, как говорится в материале, значительно большая Россия, с довоенным населением более 140 миллионов человек, также столкнулась с ухудшением и без того тяжелой демографической ситуации после полномасштабного вторжения в Украину. Так, в первые шесть месяцев этого года в стране был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости с 1999 года. Даже в Кремле считают ситуацию "катастрофической".

Сообщается, что наибольшая часть сокращения населения Украины приходится на 6,7 млн ​​беженцев, которые сейчас живут за границей, в основном в Европе. Военные смерти также являются серьезным фактором.

"Точные цифры назвать сложно, но, по оценкам, число жертв составляет десятки тысяч", — сказала Бауэр.

Напомним, демограф Элла Либанова рассказала, чем грозит мобилизация 18-летних Украине. Так, полномасштабные боевые действия могут длиться несколько лет, поэтому пока не стоит делать долгосрочные демографические прогнозы.