Мобилизация с 18 лет: демограф сказала, чем это грозит Украине

Полномасштабные боевые действия в Украине могут длиться несколько лет, поэтому пока не стоит делать долгосрочные демографические прогнозы.

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Снижение мобилизационного возраста может повлиять на демографическую ситуацию в Украине. Об этом в интервью "Украинской правде" сказала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

По словам демографа, она выступает против мобилизации с 18 лет.

"Я категорически против. И вопрос здесь не в рождаемости, а в том, что 18-летний парень еще не имеет такой ответственности за свою жизнь, как, например, 25-летний, который не будет лезть "на рожон" и сознательно относится к сохранению собственного здоровья. В итоге это как раз и повлияет на демографическую ситуацию. Потому что если максимальное количество мобилизованных вернется с фронта, то они и детей будут рожать, и сами будут живы", — сказала она.

Либанова также высказалась о том, что сейчас нет смысла делать какие-то демографические прогнозы, поскольку в Украине продолжается война, сроки конца которой предсказать сложно.

"Судя по тому, что говорят военные эксперты, то нет смысла говорить о том, что война закончится раньше 2028 года. Скорее всего, мы будем опираться сейчас на эту дату. Я не видела еще ни одного долгосрочного демографического прогноза, который бы реализовался. 5-10-15 лет — это максимум для прогнозов. И то, не во время войны", — сказала демограф.

Она отметила, что больше всего по демографической ситуации в Украине бьет миграция.

Напомним, что согласно данным от Национального банка, за последние полгода из Украины выехало 400 тысяч человек, а за последние несколько лет страну покинули 6,7 млн человек. Кто-то должен заняться этой проблемой.