Мобілізація з 18 років: демограф сказала, чим це загрожує Україні

Повномасштабні бойові дії в Україні можуть тривати кілька років, тому наразі не варто робити довгострокові демографічні прогнози.

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Зниження мобілізаційного віку може вплинути на демографічну ситуацію в Україні. Про це в інтерв'ю "Українській правді" сказала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

За словами демографа, вона виступає проти мобілізації з 18 років.

"Я категорично проти. І питання тут не в народжуваності, а в тому, що 18-річний хлопець ще не має такої відповідальності за своє життя, як, наприклад, 25-річний, який не буде лізти "на рожон" і свідоміше ставиться до збереження власного здоров'я. В підсумку це якраз і вплине на демографічну ситуацію. Тому що якщо максимальна кількість мобілізованих повернеться з фронту, то вони і дітей будуть народжувати, і самі будуть живі", — сказала вона.

Лібанова також висловилася про те, що зараз немає сенсу робити якісь демографічні прогнози, оскільки в Україні триває війна, строки кінця якої передбачити складно.

"Судячи з того, що говорять воєнні експерти, то нема сенсу говорити про те, що війна закінчиться раніше 2028 року. Швидше за все, ми будемо спиратися зараз на цю дату. Я не бачила ще жодного довгострокового демографічного прогнозу, який би реалізувався. 5–10–15 років – це максимум для прогнозів. І то, не під час війни", — сказала демограф.

Вона зауважила, що найбільше по демографічній ситуації в Україні б'є міграція.

Нагадаємо, що згідно з даними від Національного банку, за останні півроку з України виїхало 400 тисяч осіб, а за останні кілька років країну покинули 6,7 млн осіб. Хтось має зайнятися цією проблемою.