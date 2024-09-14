В Україні демографічна катастрофи, сотні тисяч людей відмовляються від громадянства, — нардеп

За словами Миколи Княжицького, в Україні потрібно створити міністерство демографії. Згідно з даними від Національного банку, за останні півроку з України виїхало 400 тисяч осіб.

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В Україні демографічна катастрофа. Також сотні тисяч людей за кордоном хочуть відмовитися від українського громадянства. Про це в ефірі "Говорить великий Львів" розповів народний депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький.

"Спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги. Зараз навпаки — нібито намагаємося надати. Є на це причина. Тому що лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства", — сказав він.

За його словами, в Україні потрібно створити міністерство демографії. Згідно з даними від Національного банку, за останні півроку з України виїхало 400 тисяч осіб, а за останні кілька років країну покинули 6,7 млн осіб. Хтось має зайнятися цією проблемою.

Нардеп заявив, що ніхто також не опікується особами, переміщеними всередині України.

"Я ще не кажу про те, що в нас половину шкіл не закривають через те, що там немає укриттів або через те, що вони дерев'яні. Укриття місцеві бюджети побудувати не можуть, адже ПДФО в них забрали. І забрали, на жаль не на армію", — розповів нардеп.

За його словами, влада має забезпечити умови для повернення людей, але для цього потрібно працювати.

Нагадаємо, ексрадник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україну в межах 1991 року населення вже не здатне обслуговувати технічно. За його словами, у країні залишилося 9 мільйонів працездатного населення і 14 мільйонів тих, хто не працює. Арестович вважає, що така кількість людей може жити в трьох-чотирьох областях.