Україну в межах 1991 року населення вже не здатне обслуговувати технічно, – Арестович (відео)

За словами колишнього радника ОП, в Україні залишилось 9 мільйонів працездатного населення та 14 мільйонів тих, хто не працює. Арестович вважає, що така кількість людей може жити в трьох-чотирьох областях.

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Населення України нібито не здатне обслуговувати країну в межах кордонів 1991 року, а наявна кількість людей технічно може утримувати три-чотири області країни. Про це заявив ексрадник Офісу президента Олексій Арестович.

"Україна в межах 1991 року – це населення вже не здатне обслуговувати технічно. Воно не спроможне дати кількість людей, які в армії, не здатне дати економіку, яка утримає", — зазначив Олексій Арестович.

За його словами, в країні зараз мешкає 29 мільйонів українців. Серед них більшу кількість становлять люди, що не працюють, а осіб, що працюють, достатньо для утримання лише кількох областей.

"У нас є свіжі дані – 9 мільйонів працюючих на 29 мільйонів українців в Україні. 14 мільйонів – пенсіонери, школярі чи недієздатні. І 9 мільйонів працюючих. 9 мільйонів працюючих – це населення, яке здатне утримати три-чотири області, технічно здатне утримати", — зазначив він.

Нагадаємо, що у 2023 році Олексій Арестович виїхав з України. В ЗМІ зазначали, що він покинув країну за листом розвідки, однак там цю інформацію спростували. Пізніше його помітили біля казино в Монако.

В червні він відзначився заявою про те, що "Ленін створив Україну". Він запевнив, що до 1920-х років у паспортах не було графи "українець", а Україна була сформована "за результатами точно такої ж СВО", але у минулому столітті. Він також зазначав, що Україна в кордонах 1991 року утворилась у три етапи: перший — це пакт Молотова-Ріббентропа, другий — результати Другої світової війни, а третій — рішення діяча СРСР Микити Хрущова.