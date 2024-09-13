Украину в пределах 1991 года население уже не способно обслуживать технически, — Арестович (видео)

По словам бывшего советника ОП, в Украине осталось 9 миллионов трудоспособного населения и 14 миллионов тех, кто не работает. Арестович считает, что такое количество людей может жить в трех-четырех областях.

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Население Украины якобы не способно обслуживать страну в пределах границ 1991 года, а имеющееся количество людей технически может содержать три-четыре области страны. Об этом заявил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Украина в пределах 1991 года — это население уже не способно обслуживать технически. Оно не способно дать количество людей, которые в армии, не способно дать экономику, которая удержит", — отметил Алексей Арестович.

По его словам, в стране сейчас проживает 29 миллионов украинцев. Среди них большее количество составляют неработающие люди, а работающих достаточно для содержания лишь нескольких областей.

"У нас есть свежие данные — 9 миллионов работающих на 29 миллионов украинцев в Украине. 14 миллионов — пенсионеры, школьники или недееспособные. И 9 миллионов работающих. 9 миллионов работающих — это население, которое способно удержать три-четыре области, технически способно удержать", — отметил он.

Напомним, что в 2023 году Алексей Арестович выехал из Украины. В СМИ отмечали, что он покинул страну по письму разведки, однако там эту информацию опровергли. Позже его заметили возле казино в Монако.

В июне он отметился заявлением о том, что "Ленин создал Украину". Он заверил, что до 1920-х годов в паспортах не было графы "украинец", а Украина была сформирована "по результатам точно такой же СВО", но в прошлом веке. Он также отмечал, что Украина в границах 1991 года образовалась в три этапа: первый — это пакт Молотова-Риббентропа, второй — результаты Второй мировой войны, а третий — решение деятеля СССР Никиты Хрущева.