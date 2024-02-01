Арестович выехал из Украины на основании письма ГУР, — СМИ (обновлено)

По данным журналистов, бывший советник ОП пересек границу с Польшей осенью прошлого года и с тех пор не возвращался.

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Бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович покинул территорию Украины после получения письма от Главного управления разведки Министерства обороны Украины и с тех пор не возвращается. Согласно информации от NGL.media, он пересек границу с Польшей осенью прошлого года, и прошло уже практически пять месяцев с момента его отъезда.

По данным издания, 48-летний Алексей Арестович выехал 4 сентября прошлого года в Польшу через пункт пропуска Краковец-Корчова. Причиной его отъезда, как утверждает источник в пограничной службе, послужило письмо от Главного управления разведки МО Украины.

Ранее Арестович неоднократно покидал страну, но возвращался обратно. Например, в мае 2023 года, благодаря аналогичному письму от ГУР, он выезжал через Краковец и вернулся в конце июня, проведя вне страны почти полтора месяца.

С момента вторжения российских войск в феврале 2022 года, Арестович выезжал за границу еще семь раз по разным поводам, таким как решения главы ГПСУ в качестве советника Офиса президента. Все эти поездки продолжались не более девяти дней.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) отказалась предоставить официальную информацию об основаниях для выезда Арестовича, сославшись на то, что "информация о пересечении границы частного лица касается его личной жизни".

Представители ГУР не ответили на запросы NGL.media в течение двух недель. Также не поступили комментарии от Алексея Арестовича на момент публикации.

В мае прошлого года, также благодаря письму от ГУР, депутат Киевского горсовета Владислав Трубицын покинул Украину за три дня до заседания Высшего антикоррупционного суда, где должны были рассмотреть его дело о взяточничестве. Представитель ГУР, Андрей Юсов, объяснил, что такое письмо было выдано по запросу другой структуры в рамках взаимодействия с сектором безопасности и обороны Украины. Подробности могут быть раскрыты позднее.

Уже после того, как экс-советник ОП покинул Украину в ноябре прошлого года, Алексей Арестович заявил о конфликте с Офисом президента и оказании на него политического давления. Он подчеркнул, что его выезд из страны осуществлен законно, указав, что у него есть проекты в Европе, и после их завершения он собирается вернуться в Украину. В настоящее время он, судя по его интервью от 24 января, проживает в Нью-Йорке.

Обновлено. По данным ГУР, данная информация не соответствует действительности. В разведке заявили, что ГУР не предоставляло Арестовичу "ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу".

Также в начале октября сообщалось, что против экс-советника ОП Алексея Арестовича начали расследование в отношении его высказываний о женщинах. В частности, на своем платном семинаре он называл женщин "созданиями", которых хочется "подавить". В свою очередь экс-советник ОП в комментарии СМИ сказал, что видео на канале "Палає" — это "направленная атака на репутацию". По его словам, любой независимый оценщик может убедиться, что слова были вырваны из контекста.