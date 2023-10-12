Скандальные высказывания Арестовича о женщинах: в полиции начали расследование (видео)

По мнению депутата Инны Совсун, экс-советник ОП никак не комментирует поданное на него заявление в полицию, так как "понимает, что влип".

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Полиция начала досудебное расследование касательно высказывания бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича о женщинах. Об этом сообщила народный депутат Украины от партии "Голос" Инна Совсун в Facebook 12 октября.

Совсун упомянула о том, что ранее подала на Арестовича заявление в правоохранительные органы. По словам нардепа, дело внесли в ЕРДР и передали в Киевскую городскую прокуратуру.

Заявление Инны Совсун на Алексея Арестовича Фото: Facebook

Депутат отметила, что санкция ст. 300 УКУ предусматривает 2-3 года ограничения свободы.

"Если дело доведут до логического завершения, это будет важный для Украины прецедент", — написала Совсун.

Нардеп также заявила, что Арестович якобы не комментирует поданное на него заявление, так как "понимает, что влип".

Скандал вокруг высказывания Арестовича о женщинах: что известно

Напомним, журналистки Яна Брензей и Эмма Антонюк на своем YouTube-канале "Палає" опубликовали отрывки из платного семинара Алексея Арестовича о женщинах.

"Что хочется сделать с этими созданиями? Вот скажите, в норме. Придушить. Причем душить, не отпуская вообще. Сначала, конечно, хочется тр**нуть, но потом, когда уже надоело, дальше хочется придушить на хрен просто", — сказал Арестович в одном из отрывков.

Отрывок из семинара Алексея Арестовича

После этого нардеп Инна Совсун заявила, что написала заявление в правоохранительные органы о совершении Алексеем Арестовичем уголовного преступления, предусмотренного статьей 300 УК: распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.

В свою очередь экс-советник ОП в комментарии СМИ сказал, что видео на канале "Палає" — это "направленная атака на репутацию". По его словам, любой независимый оценщик может убедиться, что слова были вырваны из контекста.

Позже Алексей Арестович также заявил, что выкладывает нашумевший семинар в открытый доступ и предложил своей аудитории самостоятельно сделать выводы о его отношении к женщинам.