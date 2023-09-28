"Хочется придушить": Арестович попал в скандал из-за слов о женщинах (видео)

Журналисты обнародовали отрывки из семинара Алексея Арестовича, в котором он делится своими размышлениями об отношениях.

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Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович попал в скандал из-за высказываний в адрес женщин. Отрывки из его семинаров опубликовали украинские журналистки Яна Брензей и Эмма Антонюк на своем YouTube-канале "Палає".

"Что хочется сделать с этими созданиями? Вот скажите, в норме. Придушить. Причем душить, не отпуская вообще. Сначала, конечно, хочется тр**нуть, но потом, когда уже надоело, дальше хочется придушить на хрен просто", — говорит в одном из отрывков экс-советник ОП.

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По словам Арестовича, подобные желания могут быть связаны с "нытьем, вечной тревожностью, попыткой контролировать и попыткой кастрировать".

Отрывок из семинара Арестовича

Арестович также поделился своими размышлениями на тему того, что делать, если женщина "выносит мозг".

"Что вы должны делать? Вариантов несколько — отойти подальше, бросить кошелек, сказать "Иди, купи себе все, что хочешь". Вариант два — обнять ее молча. И вариант три — обнять и тр**ать", — сказал он.

В комментариях многие люди возмутились высказываниями Арестовича. При этом некоторые комментаторы заявили, что слова вырваны из контекста.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Арестович отреагировал на скандал

В своем Telegram-канале Алексей Арестович иронично прокомментировал резонанс вокруг своих слов.

"Готовим эфир с Юрием Романенко "Арестович и женщины". Но есть загвоздка — нужны дамы, которых я буду показательно душить в эфире. Считайте конкурс открытым. Заявки прислать в комментарии. Не упустите свой шанс! Помни — ты особенная. Не такая, как остальные", — написал Арестович.

Фото: Скриншот

Напомним, 19 сентября Алексей Арестович рассказал о своих отношениях с бывшими женами, воспитании детей и критериях выбора мужчин для успешной женщины. Он признался, что с теперешней супругой Анастасией, у него очень совпадают взгляды на жизнь, чего не было в предыдущих браках.

Мы также сообщали, что 23 сентября депутат Алексей Гончаренко опубликовал видео, на котором Алексей Арестович якобы прогуливается по Нью-Йорку. Нардеп иронично намекнул, что у Арестовича "очень важная командировка и он работает над поставкой ракет ATACMS для Украины".