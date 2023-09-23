Гулял по Манхэттену: Арестовича увидели на улицах Нью-Йорка, — нардеп (видео)

Народный депутат Алексей Гончаренко показал Алексея Арестовича на улицах США, несмотря на действие запрета на выезд военнообязанным мужчинам во время мобилизации в Украине.

Related video

На улицах Манхэттена в Нью-Йорке заметили бывшего советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича. Видео с якобы блогером опубликовал 23 сентября народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Он отметил, что не знает цели его пребывания в США. Гончаренко иронично намекнул, что у Арестовича "очень важная командировка и он работает над поставкой ракет ATACMS для Украины".

Важно

Украинцы мотивируют оккупантов воевать: из-за скандального заявления на Арестовича подали заявление в СБУ

"Вчера на улицах Манхэттена в Нью-Йорке заметили бывшего советника главы ОП Андрея Ермака Алексея Арестовича", — говорится в сообщении.

Сам Арестович в своих соцсетях пока не комментировал пребывание в США.

Мобилизация и выезд мужчин: заявление Арестовича

Алексей Арестович считает, что мобилизация в Украине не является совершенной. В разговоре с журналистом Василием Головановым он заявил, что украинское государство проводит мобилизацию не самым идеальным образом. Процесс набора в армию вызывает много вопросов и недовольства у граждан, но из-за недостаточной и неудовлетворительной коммуникации со стороны государства их становится еще больше.

Особенно ему не понравился запрет выезда для мужчин. По его мнению, мобилизацию можно проводить более тонко, как и подходить к запрету на выезд мужчин за границу, который прямо противоречит одной из основных идей Украины — свободе. По его словам, стоит выработать механизм, который предоставляет возможность свободно ездить в другие государства, но при необходимости можно было призывать человека в ряды украинской армии.

Напомним, 12 сентября Арестович заявил, что мог спасти Краматорск от оккупации. Экс-советник Офиса президента рассказал, что снимал фильм и случайно увидел захват мэрии Краматорска боевиками. Он якобы отправился к "лучшим спецназовцам" Украины, но руководство помешало операции по освобождению.