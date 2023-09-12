Мобилизация с выездом мужчин. Как остаться свободной страной - и не ослабить армию

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Процесс мобилизации вызывает много вопросов и недовольства у граждан, но из-за недостаточной и неудовлетворительной коммуникации со стороны государства их становится еще больше.

Ничто так не определяет государство, как его способность провести мобилизацию.

У украинского государства и общества множество болячек, которые привели нас за тридцать лет к решающей потере экономического и военного потенциала.

Они хорошо знакомы и об этом можно говорить много и подробно.

Мобилизация не может качественно отличаться от других процессов.

Ее можно проводить более тонко, как и подходить к запрету на выезд мужчин за границу, который прямо противоречит одной из основных идей Украины – свободе.

Можно было выработать механизм, который бы давал возможность свободно ездить мужчинам за границу, но по необходимости можно было призывать человека в армию.

Можно было бы, наверное, разрешить выезд мужчин за границу - с обязательством вернуться при необходимости Фото: ГПСУ

Сам отказ явиться по первому свистку должен быть социально осуждаем, а юридические последствия должны указывать человеку на главную ошибку в его жизни.

Так или иначе, но континентальную войну не могут выиграть только добровольцы и профессиональные военные. Их количества недостаточно при таком размахе военных действий и угроз на отдельных направлениях, где тоже необходимо держать войска.

Нам неизбежно необходима мобилизация тех, кому страшно, кто не планировал связывать свою жизнь с армией, тем более – участвовать в боевых действиях.

Но ситуация такова, что если сейчас не мобилизоваться в украинскую армию при необходимости, то существует реальная угроза того, что в будущем могут забрать в российскую армию для войны против Сил обороны или польской армии.

Такова сейчас ситуация на оккупированных территориях, где мобилизуют украинцев в российскую армию.

Выбор жесток.

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