Два-три года вместо двух-трех недель. Как Украина проигрывает мобилизацию и дипломатию

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Главная мысль осени:

— нам нужно сменить стратегию.

Для этого нам нужно немножко опомниться.

Ибо прежняя не работает, условия изменились, и главное — сменились мотивации игроков.

США больше заботят свои выборы и Китай, РФ — дотянуть до выборов в США, Европу — вдруг не начать тратить на оборону (включая помощь Украине) больше, чем США.

Для того, чтобы нам опомниться, нам нужно урезать осетра.

Понятно, что ни о каких границах 91-го года в нынешнем положении дел и речи не может идти.

Когда-нибудь, возможно.

Сейчас — нет.

Сейчас, чтобы это стало возможным, нам нужно отмобилизовать тысяч пятьсот человек, превратить их в механизированные, штурмовые и артиллерийские соединения и кинуть их в бой.

Даже оставляя вопрос о том, сможем ли мы позволить себе изъять из экономики еще полмиллиона мужчин и есть ли у нас возможность обеспечить им качественную подготовку, остается вопрос — а чем их всех вооружать?..

Полмиллиона бойцов — это (с подразделениями обеспечения) 30-40 новых бригад.

30 бригад — это 1000-1400 только одних танков, и тысячи три бронемашин.

Есть идеи — где их брать?..

Кроме того, из этих полмиллиона, в борьбе за выход на границы 91-го, погибнет тысяч пятьдесят, и тысяч сто станет инвалидами.

Представим, что мы, как общество, готовы заплатить такую цену.

Все равно центральный вопрос остается — где взять вооружений и военной техники на такой масштабный рывок?

Даже если бы Запад или марсиане начали нам массово поставлять их прямо сейчас, то просто на подготовку этого полмиллиона ушло бы месяцев девять минимум.

Девять месяцев — это июль следующего года.

Будет ли РФ и ее союзники ждать эти девять месяцев?

Сколько появится новых линий Суровикина?

Сколько отмобилизуют россиян за это время?..

Слабой стороной Кремля является та же, что и у нас — неспособность вооружить большие массы людей — нечем.

Результат? — фронт будет стабилизироваться, останавливаться.

Да, будут вылазки и бои сторон, но решительных наступлений с захватом больших кусков территории можно не ждать, пока одна из сторон не накопит следующие тысяч двести войска (хотя бы) сверх уже имеющихся.

Если фронт стационарный, ключевое значение приобретает способность сторон быстрее, чем другая, создавать резервы и поражать противника в глубине.

Россияне будут выносить нам инфраструктуру, этой зимой и мы сможем делать это в ответ (прошлой не могли).

Задачей следующей фазы (шесть-девять месяцев) становится подготовка резервов и разнос тылов противника, пока готовим.

А это — дальнобойное оружие, ВПК (свой и чужой), военная и экономическая помощи со стороны.

Давайте сравним.

По дальнобойному оружию РФ нас превосходит (крылатые и баллистические ракеты).

Мы понемногу перетягиваем канат за счет дальнобойных БПЛА, но медленно, долго, по миллиметру. И до паритета нам…Как пешком до Пекина.

Боеспособность ВСУ беспримерна — но у всего есть предел...

По подготовке резервов.

Российское руководство год назад приняло ряд решений, которые не видно следов, чтобы приняли мы.

Или, если приняли, что они успешно выполняются.

Они, в частности, поднимают с хранилищ военную гниль, но таки собирают понемножку старые, как помет мамонта, танки, пушки, бронетехнику.

Количество, в котором они это делают, не позволяет проводить им крупную мобилизацию и в быстрых темпах вооружить количество войск, позволяющих успешно наступать.

Таким образом, у нас есть запас времени.

Но проблема в том, что если нам поступает 30 танков в год, а они поднимают 100, это время играет не на нас.

В конфликте такого размаха (только внутренняя линяя фронта 1300 км) важнее иметь 200 стареньких Т-55, чем 30 новехоньких "Абрамсов".

Теперь давайте оценим перспективы поставок, пока Запад дружненько заговорил о сокращении помощи (ибо остальным пока особо нечего давать, а американцы заговорили об этом по политическим причинам) и еще активно переругивается между собой — кто и как за все это должен платить.

Текущие и перспективные возможности нашего ВПК не позволяют нам производить бронетехнику и артиллерию не то, что сотнями — даже десятками в год.

У нас есть пределы мобилизации, после которых завалится экономика.

У РФ этот предел примерно в четыре раза выше.

Реальное изменение этого незавидного расклада возможно только на следующих условиях:

США внезапно просыпаются и передают нам вооружений и военной техники на 30 механизированных бригад, причем — очень быстрыми темпами — месяца за три, чтобы существенно обогнать россиян. Передают, и готовят к передаче следующий такой пакет. А потом — еще один (три таких пакета — это минимум для того, чтобы существенно сдвинуть линию фронта в нашу пользу, пополнить потери и приготовиться к следующему сдвигу);

наш ВПК (внезапно) сам или в кооперации с соседями начинает выдавать вооружение и военную технику темпами на три бригады в месяц.

Для тех, кто не в состоянии сам оценить обе перспективы, убежденно могу заявить — обе опции из области очень ненаучной фантастики.

Поэтому, увы и ах, реальная наша стратегия в этих условиях — или переговоры и прекращение огня, или длительное продолжение борьбы — с решением двух главных задач, указанных выше:

достижение паритета в средствах дальнего поражения;

создание ВПК, который сможет давать хотя бы один бригадный комплект в месяц — для обороны (наступать при таких темпах будет невозможно).

Отдельная тема — наша дипломатия

Для того, чтобы зайти в кооперацию с соседями по ВПК, отношения нужно поднять на принципиально высший уровень доверия и взаимозависимостей.

Глядя на чехарду с торговыми войнами за зерно, похоже, мы пока действуем с точностью до наоборот — опускаем.

Отдельный трек — американский.

США — единственная сила в мире, способная дать нам необходимое, причем быстро и в нужных количествах.

Но приведение американо-украинских отношений в состояние, когда они начнут нам передавать три бригадных комплекта в месяц годами (!) — это задача труднее любых остальных, вместе взятых.

Поскольку, я пессимистически смотрю на нашу способность решать вышеперечисленные задачи, повторю:

— пора урезать осетра ожиданий и планов.

Если мы не хотим переговоров (а мы, видимым образом, не хотим), нужно становиться в длительную оборону по достигнутому, главной задачей которой будет — выбивать российскую армию темпами более быстрыми, чем они успевают пополняться.

И при этом еще — умудряться выдерживать давление тех на Западе, кто, глядя на эти расклады, очень хочет разрешить ситуацию этими самыми переговорами.

Стоять в обороне и выбивать противника опережающими темпами мы умеем лучше, чем кто-либо в современном мире.

Это даст выигрыш во времени для решения двух вышеуказанных задач (паритет и пополнение), и это покажет РФ малоперспективность их стратегии измора, ибо заканчиваться они будут быстрее, чем пополняться.

Вот и посмотрим — способны ли мы к:

осмыслению ситуации на стратегическом уровне;

укреплению и развитию экономики, ибо нет безопасности без экономики;

экстраординарным усилиям в дипломатии.

Впрочем, в нашей ситуации все усилия должны быть экстраординарными — и внешние, и внутренние.

Мы удержим/освободим столько (территории), сколько позволит нам наш уровень собственной организации.

Получим столько возможностей, о скольких сможем договориться (включая ЕС и НАТО).

Как вы думаете — а мы готовы к экстраординарным усилиям — причем, долгим, нудным, и тяжелым?..

Кровь, пот, слезы, тяжелый труд — вот это все.

Годами.

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