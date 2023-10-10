Два-три роки замість двох-трьох тижнів. Як Україна програє мобілізацію і дипломатію

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Головна думка осені:

— нам потрібно змінити стратегію.

Для цього нам потрібно трошки схаменутися.

Бо колишня не працює, умови змінилися, і головне — змінилися мотивації гравців.

США більше турбують свої вибори і Китай, РФ — дотягнути до виборів у США, Європу — раптом не почати витрачати на оборону (включно з допомогою Україні) більше, ніж США.

Для того, щоб схаменутися, нам потрібно урізати осетра.

Зрозуміло, що ні про які кордони 91-го року в нинішньому стані справ і йтися не може.

Коли-небудь, можливо.

Зараз — ні.

Зараз, щоб це стало можливим, нам потрібно відмобілізувати тисяч п'ятсот осіб, перетворити їх на механізовані, штурмові та артилерійські з'єднання і кинути їх у бій.

Навіть залишаючи питання про те, чи зможемо ми дозволити собі вилучити з економіки ще пів мільйона чоловіків і чи є у нас можливість забезпечити їм якісну підготовку, залишається питання — а чим їх усіх озброювати?..

Пів мільйона бійців — це (з підрозділами забезпечення) 30-40 нових бригад.

30 бригад — це 1000-1400 тільки одних танків, і тисячі три бронемашин.

Є ідеї — де їх брати?

Крім того, з цих пів мільйона, у боротьбі за вихід на кордони 91-го, загине тисяч п'ятдесят, і тисяч сто стане інвалідами.

Уявімо, що ми, як суспільство, готові заплатити таку ціну.

Все одно центральне питання залишається — де взяти озброєнь і військової техніки на такий масштабний ривок?..

Навіть якби Захід або марсіани почали нам масово постачати їх просто зараз, то просто на підготовку цього пів мільйона пішло б місяців дев'ять мінімум.

Дев'ять місяців — це липень наступного року.

Чи буде РФ та її союзники чекати ці дев'ять місяців?

Скільки з'явиться нових ліній Суровікіна?

Скільки відмобілізують росіян за цей час?..

Слабкою стороною Кремля є та сама, що й у нас — нездатність озброїти великі маси людей — нічим.

Результат? — фронт стабілізуватиметься, зупинятиметься.

Так, будуть вилазки і бої сторін, але рішучих наступів із захопленням великих шматків території можна не чекати, доки одна зі сторін не накопичить наступних тисяч двісті війська (хоча б) понад уже наявні.

Якщо фронт стаціонарний, ключового значення набуває здатність сторін швидше за іншу створювати резерви і уражати противника в глибині.

Росіяни будуть знищувати нам інфраструктуру цієї зими і ми зможемо робити це у відповідь (минулої не могли).

Завданням наступної фази (шість-дев'ять місяців) стає підготовка резервів і рознесення тилів противника, поки готуємо.

А це — далекобійна зброя, ВПК (свій і чужий), військова та економічна допомога з боку.

Давайте порівняємо.

За далекобійною зброєю РФ нас перевершує (крилаті та балістичні ракети).

Ми потроху перетягуємо канат за рахунок далекобійних БПЛА, але повільно, довго, по міліметру. І до паритету нам… Як пішки до Пекіна.

Боєздатність ЗСУ безприкладна — але у всього є межа...

З підготовки резервів.

Російське керівництво рік тому ухвалило низку рішень, які не видно слідів, щоб ухвалили ми.

Або, якщо ухвалили, що вони успішно виконуються.

Вони, зокрема, піднімають зі сховищ військову гниль, але таки збирають потроху старі, як послід мамонта, танки, гармати, бронетехніку.

Кількість, в якій вони це роблять, не дає змоги проводити їм велику мобілізацію і в швидких темпах озброїти кількість військ, що дають змогу успішно наступати.

Отже, у нас є запас часу.

Але проблема в тому, що якщо нам надходить 30 танків на рік, а вони піднімають 100, цей час грає не на нас.

У конфлікті такого розмаху (тільки внутрішня лінія фронту 1300 км) важливіше мати 200 стареньких Т-55, ніж 30 новесеньких "Абрамсів".

Тепер давайте оцінимо перспективи постачань, поки Захід дружненько заговорив про скорочення допомоги (бо решті поки що особливо нема чого давати, а американці заговорили про це з політичних причин) та ще активно пересварюється між собою — хто і як за все це має платити.

Поточні та перспективні можливості нашого ВПК не дають нам змоги виробляти бронетехніку й артилерію не те, що сотнями — навіть десятками на рік.

У нас є межі мобілізації, після яких завалиться економіка.

У РФ ця межа приблизно вчетверо вища.

Реальна зміна цього незавидного стану можлива тільки за таких умов:

США раптово прокидаються і передають нам озброєнь і військової техніки на 30 механізованих бригад, причому — дуже швидкими темпами — місяці за три, щоб істотно обігнати росіян. Передають, і готують до передавання наступний такий пакет. А потім — ще один (три таких пакети — це мінімум для того, щоб істотно зрушити лінію фронту на нашу користь, поповнити втрати і приготуватися до наступного зсуву);

наш ВПК (раптово) сам або в кооперації з сусідами починає видавати озброєння і військову техніку темпами на три бригади на місяць.

Для тих, хто не в змозі сам оцінити обидві перспективи, переконано можу заявити — обидві опції зі сфери дуже ненаукової фантастики.

Тому, на жаль і ах, реальна наша стратегія в цих умовах — або переговори і припинення вогню, або тривале продовження боротьби — з вирішенням двох головних завдань, зазначених вище:

досягнення паритету в засобах дальнього ураження;

створення ВПК, який зможе давати хоча б один бригадний комплект на місяць — для оборони (наступати за таких темпів буде неможливо).

Окрема тема — наша дипломатія

Для того, щоб зайти в кооперацію із сусідами по ВПК, відносини потрібно підняти на принципово вищий рівень довіри і взаємозалежностей.

Дивлячись на чехарду з торговими війнами за зерно, схоже, ми поки що діємо з точністю до навпаки — опускаємо.

Окремий трек — американський.

США — єдина сила у світі, здатна дати нам необхідне, причому швидко і в потрібних кількостях.

Але приведення американо-українських відносин до стану, коли вони почнуть нам передавати три бригадних комплекти на місяць роками (!) — це завдання важче за будь-які інші, разом узяті.

Оскільки я песимістично дивлюся на нашу здатність вирішувати перераховані вище завдання, повторю:

— час урізати осетра очікувань і планів.

Якщо ми не хочемо переговорів (а ми, вочевидь, не хочемо), потрібно ставати в тривалу оборону за досягнутим, головним завданням якої буде — вибивати російську армію темпами швидшими, ніж вони встигають поповнюватися.

І водночас ще — примудрятися витримувати тиск тих на Заході, хто, дивлячись на ці обставини, дуже хоче вирішити ситуацію цими самими переговорами.

Стояти в обороні і вибивати противника випереджальними темпами ми вміємо краще, ніж будь-хто в сучасному світі.

Це дасть виграш у часі для розв'язання двох вищевказаних завдань (паритет і поповнення), і це покаже РФ малоперспективність їхньої стратегії виснаження, бо закінчуватися вони будуть швидше, ніж поповнюватися.

Ось і подивимося — чи здатні ми до:

осмислення ситуації на стратегічному рівні;

зміцненню і розвитку економіки, бо немає безпеки без економіки;

екстраординарних зусиль у дипломатії.

Утім, у нашій ситуації всі зусилля мають бути екстраординарними — і зовнішні, і внутрішні.

Ми утримаємо/звільнимо стільки (території), скільки дасть нам змогу наш рівень власної організації.

Отримаємо стільки можливостей, про скільки зможемо домовитися (включно з ЄС і НАТО).

Як ви думаєте — а ми готові до екстраординарних зусиль — причому, довгих, нудних, і важких?..

Кров, піт, сльози, важка праця — ось це все.

Роками.

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