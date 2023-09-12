Мобілізація із виїздом чоловіків. Як залишитися вільною країною – і не послабити армію

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Процес мобілізації викликає багато запитань і невдоволення у громадян, але через недостатню і незадовільну комунікацію з боку держави їх стає ще більше.

Ніщо так не визначає державу, як її здатність провести мобілізацію.

В української держави і суспільства безліч болячок, які привели нас за тридцять років до вирішальної втрати економічного і військового потенціалу.

Вони добре знайомі і про це можна говорити багато та докладно.

Мобілізація не може якісно відрізнятися від інших процесів.

Її можна проводити більш тонко, як і підходити до заборони на виїзд чоловіків за кордон, яка прямо суперечить одній з основних ідей України — свободі.

Можна було виробити механізм, який би давав можливість вільно їздити чоловікам за кордон, але за потреби можна було призивати людину в армію.

Можна було б, напевно, дозволити виїзд чоловіків за кордон — із зобов'язанням повернутися за потреби Фото: ДПСУ

Сама відмова з'явитися за першим свистком має бути соціально засуджуваною, а юридичні наслідки мають вказувати людині на головну помилку в її житті.

Так чи інакше, але континентальну війну не можуть виграти тільки добровольці та професійні військові. Їхньої кількості недостатньо за такого розмаху воєнних дій і загроз на окремих напрямках, де теж необхідно тримати війська.

Нам неминуче необхідна мобілізація тих, кому страшно, хто не планував пов'язувати своє життя з армією, тим паче — брати участь у бойових діях.

Але ситуація така, що якщо зараз не мобілізуватися в українську армію за потреби, то існує реальна загроза того, що в майбутньому можуть забрати в російську армію для війни проти Сил оборони або польської армії.

Такою зараз є ситуація на окупованих територіях, де мобілізують українців до російської армії.

Вибір жорстокий.

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