Росія швидко дичіє. За словами, які вимовляє кремлівська влада – величезна порожнеча

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Сучасна Росія та СРСР – це дуже різні речі.

Вторгнення в Україну — наочне підтвердження цього.

Кремлівським хотілося наслідувати авторитетів своєї молодості, окупуючи європейські столиці за лічені дні, але ці ж їхні авторитети розстріляли б сьогоднішніх наслідувачів.

Поспіхом споруджена ідеологічна конструкція путінської Росії, збита з суперечливих уламків колишніх ідеологій, є дурницею, за якою можна будувати палаци із золотими йоржиками для унітазів і відправляти солдатів у землю під Бахмутом за абсолютно неясні цілі.

Що за душею у нинішнього кремлівського режиму – зовсім незрозуміло

Режим, обіцяючи Бога, царя, вітчизну, соціалізм, пломбір і "нових піонерів", повторюючи лише форму, вихваляючи Сталіна та Миколу Другого одночасно, значно збільшує терміни за незгоду з його лінією та посилює механізм мобілізації.

Росія швидко дичіє.

Вони прийшли "рятувати" українців, але, як показує практика, рятувати треба самих росіян.

За це взявся весь цивілізований світ.

Тому кількість країн антипутінської коаліції з кожним кроком зростає.

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