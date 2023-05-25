Україні потрібна нова Росія. Чому нам важливо впливати на те, що відбувається по сусідству
Підтримка будь-якого виду російської опозиції – на користь України. Інакше нам доведеться воювати з сусідом ще дуже і дуже довго, пророкує політолог і психолог Олексій Арестович.
Після нашої перемоги сама РФ нікуди не подінеться.
У якій би формі вона не була, нам все одно доведеться жити поряд.
Сьогоднішня РФ рухається шовінізмом, ресентиментом і бажанням помсти за розпад союзу, за програші на фронті, за відкидання її Україною та Заходом загалом.
Без зміни парадигми в самій РФ ми будемо змушені воювати з нею ще дуже довго.
Чи можлива зміна парадигми?
Так.
Для цього в Росії повинні прийти інші люди, керовані іншими мотивами.
Чи є такі люди серед російських громадян?
Так.
Ми є свідками появи збройної опозиції режиму.
Коли розрізнена політична опозиція об'єднається між собою та зі збройною опозицією, з'явиться людина, яка візьме на себе відповідальність і поведе за собою людей — Росія отримає історичний шанс стати частиною цивілізованого суспільства.
І в наших інтересах сприятиме цьому.Важливо