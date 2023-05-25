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Україні потрібна нова Росія. Чому нам важливо впливати на те, що відбувається по сусідству

Підтримка будь-якого виду російської опозиції – на користь України. Інакше нам доведеться воювати з сусідом ще дуже і дуже довго, пророкує політолог і психолог Олексій Арестович.

Олексiй Арестович
Олексiй Арестович
Полiтолог, психолог
eye 60
росія, протести, путін, кремль, влада
Фото: RTVI | У Росії є люди з правильними наративами
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Після нашої перемоги сама РФ нікуди не подінеться.

У якій би формі вона не була, нам все одно доведеться жити поряд.

Сьогоднішня РФ рухається шовінізмом, ресентиментом і бажанням помсти за розпад союзу, за програші на фронті, за відкидання її Україною та Заходом загалом.

Без зміни парадигми в самій РФ ми будемо змушені воювати з нею ще дуже довго.

росія, протести, путін, кремль, влада, омон Fullscreen
На користь України підтримати протистояння російської опозиції з владою
Фото: 24 канал

Чи можлива зміна парадигми?

Так.

Для цього в Росії повинні прийти інші люди, керовані іншими мотивами.

Чи є такі люди серед російських громадян?

Так.

Ми є свідками появи збройної опозиції режиму.

Коли розрізнена політична опозиція об'єднається між собою та зі збройною опозицією, з'явиться людина, яка візьме на себе відповідальність і поведе за собою людей — Росія отримає історичний шанс стати частиною цивілізованого суспільства.

І в наших інтересах сприятиме цьому.

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Або НАТО, або ядерний статус. Інші формати безпеки України не працюють
Або НАТО, або ядерний статус. Інші формати безпеки України не працюють