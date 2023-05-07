Російську імперію вигадав українець. Чому історичне марення Путіна не витримує критики
"Вплив українців на всі імперські утворення минулого на території сьогоднішньої РФ — визначальний. Що вже казати, якщо навіть саму концепцію Російської імперії вигадав і продавив ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович". Думка
Обгрунтовуючи війну, Путін міркував лише про історію. Він розуміє, що жодне НАТО йому та сучасній РФ ніколи не загрожувало.
Єдине, що їм загрожує, — це руйнація міфу про те, що Росія є правонаступником Київської Русі, а Україну придумав Ленін.
Міф, який вони створювали, не витримує жодної історичної критики.
Вплив українців на всі імперські утворення минулого на території сьогоднішньої РФ є визначальним.
І це не мої слова. Про це писав ще Микола Сергійович Трубецький.
Видатні воєначальники та священники, представники різних рівнів влади – українці.
Що вже казати, якщо навіть саму концепцію Російської імперії вигадав і продавив ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович.
Потрібно повернути своє та відновити історичну справедливість.Важливо