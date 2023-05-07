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Думки

Російську імперію вигадав українець. Чому історичне марення Путіна не витримує критики

"Вплив українців на всі імперські утворення минулого на території сьогоднішньої РФ — визначальний. Що вже казати, якщо навіть саму концепцію Російської імперії вигадав і продавив ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович". Думка

Олексiй Арестович
Олексiй Арестович
Полiтолог, психолог
eye 706
путін, історія, Україна, росія, Київська Русь, російська імперія
Фото: ТАСС | Історичне марення Путіна — плід його особистої хворої уяви
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Обгрунтовуючи війну, Путін міркував лише про історію. Він розуміє, що жодне НАТО йому та сучасній РФ ніколи не загрожувало.

Єдине, що їм загрожує, — це руйнація міфу про те, що Росія є правонаступником Київської Русі, а Україну придумав Ленін.

Міф, який вони створювали, не витримує жодної історичної критики.

Вплив українців на всі імперські утворення минулого на території сьогоднішньої РФ є визначальним.

Києво-Могилянська академія, Київ, історія, русь, Україна, російська імперія Fullscreen
Сама концепція Російської імперії народилася у Києво-Могилянській академії.
Фото: Вiкiпедiя

І це не мої слова. Про це писав ще Микола Сергійович Трубецький.

Видатні воєначальники та священники, представники різних рівнів влади – українці.

Що вже казати, якщо навіть саму концепцію Російської імперії вигадав і продавив ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович.

Потрібно повернути своє та відновити історичну справедливість.

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Або НАТО, або ядерний статус. Інші формати безпеки України не працюють
Або НАТО, або ядерний статус. Інші формати безпеки України не працюють