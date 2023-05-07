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Мнения

Российскую империю придумал украинец. Почему исторический бред Путина не выдерживает критики

"Влияние украинцев на все имперские образования прошлого на территории сегодняшней РФ — определяющее. Что уж говорить, если даже саму концепцию Российской империи придумал и продавил ректор Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович". Мнение

Алексей Арестович
Алексей Арестович
Политолог, психолог
eye 510
путин, история, украина, россия, киевская русь, российская империя
Фото: ТАСС | Исторический бред Путина - плод его личного больного воображения
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Обосновывая войну, Путин рассуждал только об истории. Он понимает, что никакое НАТО ему и современной РФ никогда не угрожало.

Единственное, что им угрожает — это разрушение мифа о том, что Россия правопреемник Киевской Руси, а Украину придумал Ленин.

Миф, который они создавали не выдерживает никакой исторической критики.

Влияние украинцев на все имперские образования прошлого на территории сегодняшней РФ — определяющее.

Киево-Могилянская академия, Киев, история, русь, украина, российская империя Fullscreen
Сама концепция Российской империи родилась в Киево-Могилянской академии
Фото: Википедия

И это не мои слова. Об этом писал еще Николай Сергеевич Трубецкой.

Выдающиеся военачальники и священники, представители разных уровней власти — украинцы.

Что уж говорить, если даже саму концепцию Российской империи придумал и продавил ректор Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович.

Нужно вернуть свое и восстановить историческую справедливость.

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Или НАТО, или ядерный статус. Другие форматы безопасности Украины не работают
Или НАТО, или ядерный статус. Другие форматы безопасности Украины не работают