Россия стремительно дичает. За словами, которые произносит кремлевская власть - огромная пустота

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Современная Россия и СССР — это очень разные вещи.

Вторжение в Украину — наглядное тому подтверждение.

Кремлевским хотелось подражать авторитетам своей молодости, оккупируя европейские столицы за считанные дни, но эти же их авторитеты бы расстреляли сегодняшних подражателей.

Наспех сооруженная идеологическая конструкция путинской России, сколоченная из противоречивых обломков былых идеологий, является пустышкой, за которой можно строить дворцы с золотыми ершиками для унитазов и отправлять солдат в землю под Бахмутом за абсолютно неясные цели.

Что за душой у нынешнего кремлевского режима - решительно непонятно

Режим, обещая Бога, царя, отечество, социализм, пломбир и "новых пионеров", повторяя только форму, восхваляя Сталина и Николая Второго одновременно, кратно увеличивает сроки за несогласие с его линией и ужесточает механизм мобилизации.

Россия стремительно дичает.

Они пришли "спасать" украинцев, но как показывает практика, спасать нужно самих россиян.

За это принялся весь цивилизованный мир.

Поэтому количество стран антипутинской коалиции с каждым шагом увеличивается.

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