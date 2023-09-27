Извиниться перед Польшей. Украинцы станут сильнее, если научатся признавать свои ошибки

Related video

Читаю новости и нахожу одну и ту же закономерность: мы практически никогда не признаем своих ошибок на всех уровнях и не извиняемся ни за что.

Последний раз такое было, когда сбили самолет, летевший из Израиля, в 2001 году.

Сейчас Польша провела расследования по ракетам, мы — молчок.

А можно было пособолезновать родственникам погибшим поляков, сказать, что у нас общий враг.

Выплатить компенсацию, организовать целую кампанию по улучшению отношений с намеком на усиление ПВО современными системами, вместо старых со старыми ракетами, в отношении которых нет гарантий безопасности.

Азербайджанцы хлопнули российских (казалось бы) военных, извинились, признали и выглядят взрослыми дядями по сравнению с нами, которые признают только свой героизм и только вину со стороны врагов.

Получается, на нас смотрят как на детей, которые ведут крупнейшую войну и просят дальнобойное оружие, по мнению американцев, применение которого способно начать ядерную войну, и при этом не желающих взять свою долю ответственности за применение оружия менее маломощного.

На месте падения ракеты Фото: Polsat News

Если со стороны на это посмотреть, то мы, коллективно, смотримся ужасающе.

Воюем за выживание, крадем у себя же, у других, не признаем никаких ошибок, не делаем никаких выводов.

А когда партнеры вынуждены нас, таких героических, прижимать публично, увольняют назначенных виновными, на его место ставят таких же и ничего не меняется.

А вы говорите — оружие и помощь.

В этой традиции, где мы всегда герои, а виноваты только происки врагов, признание ошибки – проявление слабости или работа на врагов.

Признаешь ошибку – слабый или враг).

Как Вы думаете — далеко мы уйдем с такой обратной связью от реальности?..

———

Мы стали страной, которая может победить РФ.

Но все еще не стали обществом, способным победить самих себя.

И куда не беги — бежишь в зеркало.

Теневой изнанкой героизма всегда является стыд.

И он копится, этот стыд.

Источник

Важно