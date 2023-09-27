Вибачитися перед Польщею. Українці стануть сильнішими, якщо навчаться визнавати свої помилки
У Польщі завершено офіційне розслідування щодо інциденту з ракетою, яка залетіла на територію країни з України. Ракету визнано українською, і тут би нам вибачитися — але, як нарікає політолог Олексій Арестович, наша нація героїв не має такої звички…
Читаю новини і знаходжу одну й ту саму закономірність: ми практично ніколи не визнаємо своїх помилок на всіх рівнях і не вибачаємося ні за що.
Востаннє таке було, коли збили літак, що летів з Ізраїлю, у 2001 році.
Зараз Польща провела розслідування щодо ракет, ми — мовчок.
А можна було поспівчувати родичам загиблих поляків, сказати, що в нас спільний ворог.
Виплатити компенсацію, організувати цілу кампанію з поліпшення відносин із натяком на посилення ППО сучасними системами, замість старих зі старими ракетами, щодо яких немає гарантій безпеки.
Азербайджанці грюкнули російських (здавалося б) військових, вибачилися, визнали і виглядають дорослими дядьками порівняно з нами, які визнають тільки свій героїзм і тільки провину з боку ворогів.
Виходить, на нас дивляться як на дітей, які ведуть найбільшу війну і просять далекобійну зброю, на думку американців, застосування якої здатне почати ядерну війну, і при цьому не бажають узяти свою частку відповідальності за застосування зброї менш малопотужної.
Якщо з боку на це подивитися, то ми, колективно, маємо жахливий вигляд.
Воюємо за виживання, крадемо у себе ж, в інших, не визнаємо жодних помилок, не робимо жодних висновків.
А коли партнери змушені нас, таких героїчних, притискати публічно, звільняють призначених винними, на їхнє місце ставлять таких самих і нічого не змінюється.
А ви кажете — зброя і допомога.
У цій традиції, де ми завжди герої, а винні тільки підступи ворогів, визнання помилки — прояв слабкості або робота на ворогів.
Визнаєш помилку — слабкий або ворог).
Як Ви думаєте — далеко ми підемо з таким зворотним зв'язком від реальності?..
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Ми стали країною, яка може перемогти РФ.
Але все ще не стали суспільством, здатним перемогти самих себе.
І куди не біжи — біжиш у дзеркало.
Тіньовим виворотом героїзму завжди є сором.
І він накопичується, цей сором.Важливо