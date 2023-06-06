Росіяни здають Лівобережжя та Крим. Чому підрив Каховської ГЕС ясно про це свідчить

Related video

Підрив путіноїдами Новокаховської ГЕС показує, що варіант утримання Лівобережної Херсонщини вони собі не розглядають.

Позбавлення Криму значного обсягу води внаслідок цього підриву — ставить уже питання про те, чи вони серйозно розглядають утримання Криму?

Останній раз перед цим греблі на Дніпрі підривали гітлерівські війська, що йшли в 1943 році.

Совєти підривали ДніпроГЕС та Істринське водосховище у Підмосков'ї 1941 року — із десятками тисяч загиблих, і цивільних, і своїх військових.

Окреме питання — запитання води Запорізької АЕС, але енергетики запевняють, що поки впораються — станція має свій окремий басейн охолодження, і поки що води там вистачає.

З військового погляду — підрив ГЕС, спроба перешкодити Силам оборони України форсувати Дніпро через систему островів у Херсоні. Ідея дивна, з огляду на те, що велику кількість військ нам би там перекинути все одно не вдалося — технічно складно.

Але, мабуть, і мала кількість військ — уже путінському командуванню здається серйозною проблемою — хочуть закрити собі фланг і зосередитися на обороні лінії Мелітополь — Джанкой, і це попри те, що на лівому березі Дніпра з минулого року вони посилено копали оборонні споруди.

Не вийде.)

Нова Каховка сьогодні. Зі своїми так не роблять... Фото: Скриншот із відео

Про тактику випаленої землі, коли вони, готуючись до відходу, знищують великі інфраструктурні об'єкти і творять екоцид, я й не говорю — надто очевидно.

Це ще один доказ того, що не просто жодного путінського солдата не повинно залишитися на нашій землі — путінська система управління РФ має бути повністю позбавлена можливості шкодити нам і через кордон після відходу всіх її військ.

Варіанти цього рішення різні:

- від створення демілітаризованої зони з російської сторони до капітуляції режиму Путіна у стан, коли він втратить можливість запускати по нас крилаті ракети через кордон України.

А краще – зміна режиму.

Джерело

Важливо