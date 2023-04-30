Или НАТО, или ядерный статус. Другие форматы безопасности Украины не работают

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Мы очень благодарны за помощь любимым союзникам, но стоит напомнить, что она не осуществляется как жест доброй воли.

Когда Запад настаивал на полном ядерном разоружении нашей армии, то брал на себя коллективное обязательство гарантировать нам безопасность, но оно не было реализовано заранее, а предоставляемая помощь является частью этих обязательств.

Дальнейшие действенные гарантии избежания войны могут быть только в конкретных формах: вступление Украины в НАТО или возобновление ядерного статуса.

Другие предложения по безопасности и переговорам о мире воспринимаются нами, как очередной Будапештский меморандум, а для РФ — зеленый свет к подготовке ко второму раунду войны.

Членство Украины в НАТО - вот реальная гарантия безопасности Украины

В мире сложился явный перекос, который заключается в том, что США готовы вступиться силой за союзников в тихоокеанском регионе для недопущения войны, а на европейском континенте бушует крупнейшая война столетия, но мы слышим о "сложностях" с передачей нам дальнобойных ракет, самолетов и танков.

А западная пресса обсуждает возможные сокращения помощи в зависимости от успехов в освобождении наших территорий.

Цена успехов в свою очередь прямо зависят от поставленных и поставляемых типов вооружений.

Поэтому нашим любимым союзникам пора возвращаться на землю, принимая то, что с одной стороны наши солдаты платят кровью за безопасность в Европе, а с другой, что эта кровь льется, в том числе по причине западной политики последних десятилетий и не выполненных ими обещаний.

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