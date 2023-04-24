Помолвка с НАТО. Почему Украине не стоит рассчитывать на скорейшее попадание в Альянс

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Перспективы членства Украины в НАТО

Состоявшийся 20 апреля визит Генсека НАТО в Киев актуализировал дискуссию о перспективах членства Украины в НАТО. Как известно, украинское руководство уже официально направило заявку о членстве Украины в Североатлантическом Альянсе.

В своем вечернем обращении 20 апреля Президент Зеленский отметил: "Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс. Украина все сделала для того, чтобы наша заявка была удовлетворена".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве высказался на эту тему достаточно дипломатично: "Президент Зеленский поднял вопросы членства и гарантий безопасности. И это будет важным элементом повестки дня на этой встрече и НАТО готовится к этому. Украина выбирает свое будущее в евроатлантической семье, будущее Украины в НАТО и члены Альянса с этим согласны".

Очередной саммит НАТО должен пройти в Вильнюсе в июле текущего года. Чего же следует ожидать от этого форума? Многие в Украине считают, что уже на этом саммите нашу страну могут принять в НАТО или хотя бы начать процедуру вступления в Североатлантический альянс. Сразу отмечу, что это не совсем адекватные ожидания. Вступление в НАТО не является одномоментным.

Напомню в общих чертах процедуру вступления в НАТО стран, стремящихся к этому. Первый шаг – заявление о желании вступить в НАТО. Обычно большинство стран, стремящихся вступить в НАТО, должны пройти соответствующую подготовку, чтобы соответствовать стандартам и требованиям Североатлантического альянса. И это – второй шаг. Такая подготовка, как правило, происходит в рамках "Плана действий по членству в НАТО" (ПДЧ), на английском — "Membership Action Plan". Это своего рода переходный период, для сравнения — что-то вроде статуса "кандидата в члены ЕС", когда страна-кандидат должна подготовить свои военные силы и политические структуры для выполнения стандартов и требований НАТО. После выполнения требований ПДЧ страна-кандидат подает официальную заявку о вступлении в НАТО. НАТО проводит оценку заявки и готовит отчет о готовности страны-кандидата к вступлению. Затем страна-кандидат ведет переговоры со странами-членами об условиях вступления и выполнения стандартов НАТО. Если эти переговоры успешно завершаются, тогда страны-члены НАТО должны принять решение о вступлении страны-кандидата на заседании Совета НАТО. После этого все страны-члены должны ратифицировать соглашение о вступлении страны-кандидата в НАТО соответствующими законодательными органами. Когда все страны-члены НАТО ратифицируют соответствующее соглашение, страна-кандидат становится полноправным членом НАТО, соглашение о членстве окончательно подписывается в штаб-квартире НАТО.

Именно таким традиционным путем – через выполнение ПДЧ мы собирались идти в НАТО еще 15 лет назад вместе с Грузией. Но тогда (на Бухарестском саммите НАТО 2008 г.) нам отказали в этом статусе, взамен пообещав абстрактную перспективу членства в Альянсе. В то время некоторые страны НАТО, особенно Германия и Франция, опасались, что даже предоставление Украине и Грузии ПДЧ спровоцирует Россию на агрессивные действия. Эффект таких действий оказался прямо противоположным – Россия в 2008 г. напала на Грузию, в 2014 г. захватила и аннексировала Крым и начала гибридную войну против Украины в Донбассе, а 24 февраля 2022 г. начала прямое полномасштабное вторжение в Украину. И это урок для будущего. Не для нас, а для НАТО. Уступки Путину не останавливают агрессию России, а наоборот, создают для нее благоприятные возможности.

Финляндия попала в НАТО стремительно. У нас так не получится Фото: Twitter

Сейчас Украина стремится идти в НАТО по ускоренному пути, пользуясь прецедентом Финляндии и Швеции. Эти две страны в мае прошлого года подали заявку на вступление в НАТО. 29 июня прошлого года на саммите НАТО Швеция и Финляндия были официально приглашены в НАТО без выполнения переходных требований членства (т.е. без ПДЧ). Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 г. Швеция еще ждет согласия парламентов Турции и Венгрии. Обращу на это обстоятельство особое внимание. Даже одна страна, которая является членом НАТО, может заблокировать (или существенно затормозить) вступление в Альянс страны-кандидата.

Теоретически мы могли бы рассчитывать, что на Вильнюсском саммите НАТО нас официально пригласят в членство в НАТО (как год назад пригласили Швецию и Финляндию), но будем реалистами – пока идет нынешняя большая война между Россией и Украиной, этого не произойдет. Участники Североатлантического союза – от США до стран Балтии – готовы помогать нам оружием, боеприпасами и финансами, но одновременно они стремятся избежать прямого военного столкновения с Россией, чтобы не спровоцировать глобальную ядерную войну.

Еще одна проблема — отсутствие у НАТО консенсуса по поводу членства Украины в Альянсе. После визита в Киев и в начале одиннадцатой встречи международной коалиции Рамштайн, координирующей поставки Украине оружия и боеприпасов, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Законное место Украины — в евроатлантической семье. Законное место Украины — в НАТО. И впоследствии наша поддержка поможет сделать это возможным". Он также добавил, что все союзники НАТО соглашаются с тем, чтобы Украина в конце концов стала членом альянса по окончании войны. На это заявление почти мгновенно отреагировал в своем Твиттере премьер-министр Венгрии Орбан лишь одним словом: "Что?!". И это проявление реакции со стороны страны, которая почти наверняка будет блокировать (или как минимум тормозить) наше вступление в Альянс.

Явный противник вступления Украины в НАТО внутри Альянса на сегодняшний день якобы только один – Венгрия. Но есть еще несколько стран, которые колеблются и имеют традиционные опасения членства Украины в Альянсе. В частности, это Германия. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил 20 апреля (как раз во время пребывания генсека НАТО в Киеве), что НАТО должно "тщательно" взвесить любой шаг по включению Украины в альянс. "Дверь немного приоткрылась, но сейчас не время решать это. Вы должны решать с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот". В то же время глава немецкого Минобороны отметил, что будущее Украины — в евроатлантической семье, и все союзники согласны с этим (почти слово в слово то, что на следующий день сказал Йенс Столтенберг).

На что может тогда рассчитывать Украина во время Вильнюсского саммита НАТО? Думаю, что наша цель на этом форуме Альянса – публично и достаточно конкретно оформить нашу "помолвку" с НАТО, что предполагает четкое подтверждение со стороны НАТО не только права Украины на членство в Альянсе, но и готовность принять Украину по ускоренной процедуре. Также следует заявить о конкретных гарантиях безопасности для Украины на период до вступления в НАТО. Это программа-максимум. Но в какой форме и с какими формулировками будет представлена "помолвка" Украины с НАТО – вопрос согласования с нашими партнерами. И нужно понимать, что в этом вопросе придется искать определенные компромиссы. Не стоит ожидать конкретных дат. Как и в вопросе контрнаступления, так и в вопросе обретения членства в НАТО акцент нужно делать не на дату, а на конкретный результат. В обоих случаях результат, скорее всего, будет достигаться не одномоментно, а поэтапно. И это будут взаимосвязанные процессы. Чем больше будет успехов Украины на поле боя, тем больше будет шансов обрести членство в НАТО сразу после завершения войны с Россией. Но параллельно должна быть целенаправленная дипломатическая работа со странами, которые колеблются в отношении нашего членства в НАТО, а также скоординированная с нашими партнерами нейтрализация "венгерского препятствия".

В заключение отмечу, что членство в НАТО для Украины — это не самоцель, не прихоти прозападных политиков, это единственная действенная гарантия против повторения российского нападения. Не только в НАТО пытаются избежать прямого военного столкновения с Россией, но и в России боятся войны с НАТО. Обычную (конвенционную) войну с НАТО Россия проиграет, а ядерная война станет сплошной катастрофой для России тоже. Поэтому членство Украины в НАТО следует рассматривать и как фактор дальнейшего сдерживания России от повторения агрессивных экспериментов. В этом контексте это также важная составляющая новой архитектуры европейской безопасности.

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