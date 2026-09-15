"Карфаген" наносит ответный удар: как будет развиваться ситуация с сбежавшим генеральным прокурором

"Карфаген" наносит ответный удар

Руслан Кравченко громко хлопнул дверью в Офисе генерального прокурора перед своим увольнением с должности. "Карфаген" нанес ответный удар. Это и информационная контратака с обвинениями в адрес руководителей НАБУ и САП, а главное – подозрение в адрес директора НАБУ. Подозрение – это процессуальное действие. И Руслан Кравченко в последний раз воспользовался своими полномочиями генерального прокурора. Это подозрение может "зависнуть", если не будет лично вручено подозреваемому и не будет передано в суд. Ее может отозвать новый генеральный прокурор или и.о. генерального прокурора по чисто формальным обстоятельствам. Но она может остаться миной замедленного действия, юридическим взрывчатым веществом под директором НАБУ, а соответственно, и фактором сдерживания его дальнейшей активности.

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Передавать это подозрение в суд и тем самым начинать прямо сейчас полномасштабную юридическую атаку на НАБУ для Офиса Президента Украины и для Офиса Генерального прокурора слишком рискованно. Таким образом можно спровоцировать еще более глубокий политический и даже институциональный кризис, чем летом после увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны, а также вызвать серьезные проблемы в отношениях с международными партнерами. В условиях бюджетного кризиса и эскалации войны это было бы почти самоубийством.

С высокой вероятностью наши европейские друзья сейчас настойчиво советуют Зеленскому и Буданову не совершать глупостей. Мне кажется, что президент Украины и глава его Офиса также понимают соответствующие риски. Для них в нынешних условиях, напротив, нужно успокоить и стабилизировать ситуацию как вокруг Генпрокуратуры, так и в отношении различных антикоррупционных расследований. Поэтому лучше это "подозрение" поместить в рамку и повесить на видном месте: и на память, и как напоминание о пресловутом "ружье", которое при случае может и выстрелить.

А для Руслана Кравченко это "подозрение" становится инструментом политической и правовой самозащиты в дальнейшей борьбе за свою свободу от посягательств НАБУ. Подозрений в его адрес пока нет. Но оно может появиться, и тогда экс-генпрокурор будет называть это местью за его процессуальные действия против руководителя НАБУ. Однако это уже другая история.

Что касается нового генерального прокурора, то почему-то мне кажется, что у нас пока будет и.о. (исполняющий обязанности) генерального прокурора. Назначить нового генерального прокурора в Раде именно сейчас будет сложно и рискованно, поэтому президенту лучше подождать некоторое время. Это уже проверенная методика.

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