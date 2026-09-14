"Мертвая рука" Кравченко: кого и зачем уходящий генпрокурор пытается забрать с собой

Уходящий генпрокурор Руслан Кравченко напоследок нанес удар по антикоррупционной вертикали: заявил о подозрении главе НАБУ Семену Кривоносу, обвинил НАБУ и САП в давлении и вскоре сам оказался за границей. В ответ антикоррупционеры говорят о продолжении атаки на их независимость. Фокус выяснил, что стоит за этим противостоянием, может ли оно закончиться отставками Кривоноса и главы САП Клименко и чем новая война силовиков грозит власти Зеленского.

Понедельник, 14 сентября, начался не с кофе, а с заявления генпрокурора Руслана Кравченко, записанного на видео и выложенного на официальной странице ОГП. По словам Кравченко, операция "Карфаген" была направлена не только против него, но и преследовала цель получить доступ к материалам уголовных дел в отношении руководителей и сотрудников НАБУ и САП. Потому что в ходе обысков в служебных помещениях ОГП представители НАБУ и САП получили доступ к защищенным законом материалам производств. По его словам, часть документов и электронных данных была скопирована и похищена.

Генеральный прокурор также сообщил, что ОГП осуществляет процессуальное руководство десятками уголовных дел, связанных с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, совершенными сотрудниками НАБУ и САП. Он отметил, что допрошено более 100 человек и собран значительный объем материалов негласных следственных действий.

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Ну и на днях он на основании собранных материалов подписал постановление о предъявлении подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу. По его словам, речь идет о подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и фиктивном усыновлении с целью создания оснований для уклонения от ответственности в суде.

Второе подозрение, по словам генерального прокурора, касается лица, близкого к руководителю САП. Кравченко заявил, что данное производство связано с оказанием влияния на судей ВАКС, предложением им неправомерной выгоды и содействием в уклонении от мобилизации.

Он утверждает, что ранее президент Владимир Зеленский политически сдерживал принятие соответствующих решений, а представители НАБУ и САП предлагали ему гарантии неприкосновенности в обмен на отказ от подозрений.

"Я ухожу с должности, но не отказываюсь от своих обязательств перед государством", — заявил Кравченко.

В НАБУ данным заявлениям Кравченко очень удивились, так как никто подозрение главе ведомства Кривоносу не вручал. Ведомство назвало действия Кравченко продолжением "системной атаки на независимые антикоррупционные органы". И добавили, что заявления Кравченко, недавно подавшего в отставку, на данный момент носят "публичный, а не процессуальный характер".

Вот только сам Кравченко не стал дожидаться ни вручения подозрения, ни заседания Верховной Рады о своей отставке, а еще будучи в должности генпрокурора выпросил у президента разрешение покинуть страну — среди ночи выехал за границу по командировочному удостоверению, да еще и на служебной машине, как пишут СМИ. Очевидно, что в Украине Кравченко больше не появится, считают эксперты. Хотя спросить с него есть за что.

Кравченко против НАБУ и САП: удар возмездия, или операция "Мертвая рука"

Как отметил политолог Руслан Бортник, если бы Россия атаковала США ядерным оружием или США Россию, то даже в случае уничтожения руководства страны система автоматически запускает ответный удар — удар возмездия, который называется "Мертвая рука". То есть если определенное время в эту систему не вводить коды, она автоматически выстреливает ядерные ракеты. Нужно, чтобы был живой человек, который вводит коды.

"Мне кажется, что мы видим использование этого принципа в украинской политике. Кравченко, который уходит в отставку, который не возражает против отставки и отставку которого поддерживает президент Украины, решил с собой забрать и Кривоноса, и Клименко. Провести еще раз такой кадровый обмен, который был проведен недавно, когда Федорова "разменяли" вместе с Сырским. Президентская антикоррупционная вертикаль хочет еще раз провести этот кадровый обмен: "мы забираем Кравченко, вы забираете Кривоноса и Клименко", — говорит Фокусу политолог.

Если они не уйдут в отставку, то, по мнению эксперта, сам факт подозрения со стороны генерального прокурора будет уже использоваться как официальная дискредитационная кампания. Ведь какое доверие может быть к руководству антикоррупционных структур и их работе, если они сами подозреваются генеральной прокуратурой в совершении определенных преступлений, в том числе коррупционного характера. Те, которые были направлены против проведения честных расследований. Как сказал сам генпрокурор, они хотели получить материалы, в которых велось следствие в отношении самих антикоррупционных структур, то есть что это было политическое давление.

"Таким образом пытаются очернить всю атаку последнего года, начиная от увольнения Ермака и "Миндичгейта" и заканчивая "Карфагеном". Очернить всю эту атаку антикоррупционной вертикали на президентскую вертикаль, сказать, что она политически обусловлена, ну, и провести этот кадровый обмен", — подчеркивает Бортник.

Также есть все основания полагать, считает эксперт, что Кравченко отпустили после подписания этого подозрения для того, чтобы за границей не смогли ему вручить подозрение. Потому что логичным шагом со стороны антикоррупционных структур может стать вручение подозрения самому генпрокурору в рамках операции "Карфаген".

"Его пребывание за границей связано с тем, что ему физически нельзя вручить подозрение. И сама командировка выглядит очень подозрительной, потому что неизвестно, куда он поехал, зачем, когда вернется, и так далее", — продолжает политолог.

Но интересно еще то, что подозрение, подписанное Кравченко, физически не вручено, подчеркивает Бортник. Во-первых, нужно найти прокурора, который согласится вручить это подозрение Кривоносу и стать люто ненавидимым в антикоррупционной вертикали. Во-вторых, надо, чтобы этот прокурор еще нашел самого Кривоноса и физически ему вручил подозрение.

"Я не исключаю, что будет попытка силового вручения подозрения Кривоносу одной из силовых структур, если его окружение будет противодействовать. Тут возможна эскалационная вещь. Особенно если Кравченко все-таки уволят в Верховной Раде, это развяжет руки президенту, который скажет: "я этого генерального прокурора, который дискредитирован, уволил, но я требую законности. Подозрение должно быть вручено", — отмечает Бортник.

При этом даже если подозрение Кривоносу и будет вручено, то не факт, что он будет отстранен от выполнения обязанностей. Но даже если в это подозрение никто не верит, считает его абсурдным, все же с точки зрения права, с точки зрения европейских партнеров это будет серьезная дискредитация.

"Я думаю, что эта история будет тянуться довольно-таки долго. Вряд ли Кривонос и Клименко пойдут в отставку, но информационные кампании атаковать их на основании этого подозрения будут длительное время. А вот на месте антикоррупционеров я бы голосовал против увольнения Кравченко. Потому что если они уволят генпрокурора, его командировка за границей превратится в частный визит, который может длиться бесконечно долго. А если его не уволят, он обязан будет вернуться в срок, указанный в командировке, иначе ему грозит уголовное преследование. Поэтому сейчас так все спешат. Тут может быть интересная игра. Будем наблюдать", — подчеркнул политолог.

Но вот в том, что последует реакция наших зарубежных партнеров, — это однозначно. По мнению Бортника, те, кто хорошо разбирается в украинской политике, могут почувствовать еще больший негатив по отношению к президенту и его команде. Они будут считать эту атаку на собственные интересы, но это неформально. И это может усложнить привлечение кредитов и прочей помощи. А вот формально они все же вынуждены будут реагировать, ведь это подозрение генерального прокурора.

Старые дела на новый лад

Политолог Андрей Золотарев уверен, что у Зеленского был выбор: контратаковать НАБУ или потихоньку, как говорится, спустить пар и сделать вид, что ничего не происходит. Очевидно, Зеленский выбрал первое. Это уже совершенно понятно. И за этим, судя по всему, следующий ход — за главой СБУ Покладом. Другое дело, решится ли Поклад, учитывая что у него нормальные отношения с посольством США.

"Ключевую роль здесь играют внешние игроки. Конечно, раздавить НАБУ и САП руками СБУ, у которой силовая составляющая будет кратно покрепче, можно, но за фигурой Кривоноса и Клименко маячат партнеры. Это может обернуться проблемами с финансированием, какими-то ответными действиями. Например, мы же не знаем, что делают до 25 американцев, живущих в Hyatt, не так давно приехавшие. То есть может последовать ответный ход, и он может оказаться разрушительным для власти. Но Зеленский решился", — говорит Фокусу политолог.

Кривонос — человек специфический, напоминает Золотарев. В свое время он скупал голоса для "Батьковщины", за что был осужден — политолог уверяет, что факты есть. Плюс в его биографии были махинации с землей в Обуховском районе. Так что он тоже уязвим: старые дела никуда не делись, и при необходимости их вытащат из архива. Но главная интрига сейчас в другом: не ударят ли западные партнеры по рукам Зеленскому. Это вполне может случиться, и все зависит именно от этого.

А генпрокурора, скорее всего уволят — к этому все идет.

"Поэтому Кравченко — это уже, как говорится, сбитый летчик. Неважно, где он сейчас: запасной аэродром найдет — в Молдове, Испании или Литве. Но мы прекрасно понимаем, что это за командировка", — отметил политолог.

А после требования президента Владимира Зеленского к Верховной Раде рассмотреть срочную отставку генерального прокурора Руслана Кравченко уже появились первые предположения, кто может занять его место. Одной из кандидатур называют народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Напомним, что к отставке генпрокурора Руслана Кравченко привело громкое дело "Карфаген": НАБУ и САП расследуют возможное "крышевание" мошеннических колл-центров чиновниками ОГП.