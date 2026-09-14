"Мертва рука" Кравченка: кого і навіщо генпрокурор, що йде у відставку, намагається забрати з собою

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який залишає посаду, наостанок завдав удару по антикорупційній вертикалі: оголосив про підозру голові НАБУ Семену Кривоносу, звинуватив НАБУ та САП у тиску і незабаром сам опинився за кордоном. У відповідь антикорупціонери говорять про продовження атаки на їхню незалежність. Фокус з'ясував , що стоїть за цим протистоянням, чи може воно закінчитися відставками Кривоноса та голови САП Клименка і чим нова війна силовиків загрожує владі Зеленського.

Понеділок, 14 вересня, розпочався не з кави, а із заяви генерального прокурора Руслана Кравченка, записаної на відео та опублікованої на офіційній сторінці ОГП. За словами Кравченка, операція "Карфаген" була спрямована не тільки проти нього, а й мала на меті отримати доступ до матеріалів кримінальних справ щодо керівників та співробітників НАБУ та САП. Адже під час обшуків у службових приміщеннях ОГП представники НАБУ та САП отримали доступ до матеріалів проваджень, захищених законом. За його словами, частину документів та електронних даних було скопійовано та викрадено.

Генеральний прокурор також повідомив, що ГП здійснює процесуальне керівництво десятками кримінальних справ, пов’язаних із тяжкими та особливо тяжкими злочинами, скоєними співробітниками НАБУ та САП. Він зазначив, що допитано понад 100 осіб і зібрано значний обсяг матеріалів негласних слідчих дій.

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Ну а днями він на підставі зібраних матеріалів підписав постанову про висунення підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, йдеться про підробку офіційних документів з метою отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивне усиновлення з метою створення підстав для ухилення від відповідальності в суді.

Друге підозра, за словами генерального прокурора, стосується особи, наближеної до керівника САП. Кравченко заявив, що це провадження пов’язане зі здійсненням впливу на суддів ВАКС, пропозицією їм неправомірної вигоди та сприянням у ухиленні від мобілізації.

Він стверджує, що раніше президент Володимир Зеленський політично стримував ухвалення відповідних рішень, а представники НАБУ та САП пропонували йому гарантії недоторканності в обмін на відмову від підозр.

"Я залишаю посаду, але не відмовляюся від своїх зобов’язань перед державою", — заявив Кравченко.

У НАБУ були дуже здивовані цими заявами Кравченка, оскільки ніхто не вручав підозру голові відомства Кривоносу. Відомство назвало дії Кравченка продовженням "системної атаки на незалежні антикорупційні органи". І додали, що заяви Кравченка, який нещодавно подав у відставку, на даний момент мають "публічний, а не процесуальний характер".

Ось тільки сам Кравченко не став чекати ані вручення підозри, ані засідання Верховної Ради щодо своєї відставки, а ще перебуваючи на посаді генпрокурора, випросив у президента дозвіл покинути країну — серед ночі виїхав за кордон за службовим посвідченням, та ще й на службовому автомобілі, як пишуть ЗМІ. Очевидно, що в Україні Кравченко більше не з’явиться, вважають експерти. Хоча запитати з нього є за що.

Кравченко проти НАБУ та САП: удар відплати чи операція "Мертва рука"

Як зазначив політолог Руслан Бортник, якби Росія атакувала США ядерною зброєю або США — Росію, то навіть у разі знищення керівництва країни система автоматично запускає удар у відповідь — удар відплати, який називається "Мертва рука". Тобто якщо протягом певного часу в цю систему не вводити коди, вона автоматично запускає ядерні ракети. Потрібно, щоб була жива людина, яка вводить коди.

"Мені здається, що ми бачимо застосування цього принципу в українській політиці. Кравченко, який йде у відставку, який не заперечує проти відставки і відставку якого підтримує президент України, вирішив забрати з собою і Кривоноса, і Клименка. Провести ще раз такий кадровий обмін, який відбувся нещодавно, коли Федорова "розміняли" разом із Сирським. Президентська антикорупційна вертикаль хоче ще раз провести цей кадровий обмін: "ми забираємо Кравченка, ви забираєте Кривоноса і Клименка", — каже Фокусу політолог.

Якщо вони не підуть у відставку, то, на думку експерта, сам факт підозри з боку генерального прокурора вже використовуватиметься як офіційна дискредитаційна кампанія. Адже яка може бути довіра до керівництва антикорупційних структур та їхньої роботи, якщо вони самі підозрюються Генеральною прокуратурою у скоєнні певних злочинів, зокрема корупційного характеру. Ті, що були спрямовані проти проведення чесних розслідувань. Як сказав сам генпрокурор, вони хотіли отримати матеріали, за якими велося слідство щодо самих антикорупційних структур, тобто це був політичний тиск.

"Таким чином намагаються очорнити всю атаку останнього року, починаючи від звільнення Єрмака та "Міндічгейту" і закінчуючи "Карфагеном". Зневажити всю цю атаку антикорупційної вертикалі на президентську вертикаль, сказати, що вона має політичне підґрунтя, ну, і провести цей кадровий обмін", — підкреслює Бортник.

Також є всі підстави вважати, на думку експерта, що Кравченка відпустили після підписання цього повідомлення про підозру, щоб за кордоном не змогли вручити йому повідомлення про підозру. Адже логічним кроком з боку антикорупційних структур може стати вручення підозри самому генпрокурору в рамках операції "Карфаген".

"Його перебування за кордоном пов’язане з тим, що йому фізично неможливо вручити повідомлення про підозру. І сама відрядження виглядає дуже підозріло, оскільки невідомо, куди він поїхав, навіщо, коли повернеться тощо", — продовжує політолог.

Але цікаво ще й те, що підозра, підписана Кравченком, фізично не вручена, підкреслює Бортник. По-перше, потрібно знайти прокурора, який погодиться вручити цю підозру Кривоносу і стати об’єктом лютої ненависті в антикорупційній вертикалі. По-друге, потрібно, щоб цей прокурор ще знайшов самого Кривоноса і фізично вручив йому підозру.

"Я не виключаю, що одна з силових структур спробує силовим шляхом вручити Кривоносу повідомлення про підозру, якщо його оточення чинитиме опір. Тут можлива ескалація. Особливо якщо Кравченка все-таки звільнять у Верховній Раді, це розв’яже руки президенту, який скаже: "Я цього генерального прокурора, який дискредитований, звільнив, але я вимагаю дотримання законності. Підозру має бути вручено", — зазначає Бортник.

При цьому навіть якщо Кривоносу й буде висунуто підозру, це ще не означає, що його усунуть від виконання обов’язків. Але навіть якщо ніхто не вірить у цю підозру, вважає її абсурдною, все ж з точки зору права, з точки зору європейських партнерів це буде серйозною дискредитацією.

"Я думаю, що ця історія затягнеться досить довго. Навряд чи Кривонос і Клименко підуть у відставку, але інформаційні кампанії, спрямовані проти них на підставі цієї підозри, триватимуть ще довгий час. А ось на місці антикорупціонерів я б голосував проти звільнення Кравченка. Бо якщо вони звільнять генпрокурора, його відрядження за кордон перетвориться на приватний візит, який може тривати нескінченно довго. А якщо його не звільнять, він буде зобов’язаний повернутися у строк, зазначений у відрядженні, інакше йому загрожує кримінальне переслідування. Тому зараз усі так поспішають. Тут може розгорнутися цікава гра. Будемо спостерігати", — підкреслив політолог.

Але те, що наші закордонні партнери відреагують на це, — це безсумнівно. На думку Бортника, ті, хто добре розбирається в українській політиці, можуть відчути ще більший негатив щодо президента та його команди. Вони вважатимуть цю атаку на власні інтереси, але це неформально. І це може ускладнити залучення кредитів та іншої допомоги. А ось формально вони все ж змушені будуть реагувати, адже це підозра генерального прокурора.

Старі справи по-новому

Політолог Андрій Золотарьов упевнений, що у Зеленського був вибір: контратакувати НАБУ або, як то кажуть, потихеньку зняти напругу й зробити вигляд, ніби нічого не відбувається. Очевидно, Зеленський обрав перше. Це вже цілком зрозуміло. І за цим, судячи з усього, наступний хід — за головою СБУ Покладом. Інша справа, чи наважиться Поклад, враховуючи, що у нього нормальні стосунки з посольством США.

"Ключову роль тут відіграють зовнішні гравці. Звичайно, розчавити НАБУ та САП руками СБУ, у якої силова складова буде в рази потужнішою, можна, але за фігурами Кривоноса та Клименка маячать партнери. Це може обернутися проблемами з фінансуванням, якимись відповідними діями. Наприклад, ми ж не знаємо, чим займаються 25 американців, які мешкають у готелі Hyatt і не так давно приїхали. Тобто може послідувати відповідний крок, і він може виявитися руйнівним для влади. Але Зеленський зважився", — каже Фокусу політолог.

Кривонос — людина своєрідна, нагадує Золотарьов. Свого часу він скуповував голоси для "Батьківщини", за що був засуджений — політолог запевняє, що факти є. Крім того, у його біографії були махінації із землею в Обухівському районі. Тож він теж вразливий: старі справи нікуди не поділися, і за потреби їх витягнуть з архіву. Але головна інтрига зараз у іншому: чи не дадуть західні партнери по руках Зеленському. Це цілком може статися, і все залежить саме від цього.

А генерального прокурора, найімовірніше, звільнять — все йде до цього.

"Тому Кравченко — це вже, як то кажуть, збитий льотчик. Неважливо, де він зараз: знайде запасний аеродром — у Молдові, Іспанії чи Литві. Але ми чудово розуміємо, що це за відрядження", — зазначив політолог.

А після того, як президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду розглянути питання про термінову відставку генерального прокурора Руслана Кравченка, вже з’явилися перші припущення щодо того, хто може зайняти його місце. Однією з кандидатур називають народного депутата від "Слуги народу", голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Нагадаємо, що причиною відставки генерального прокурора Руслана Кравченка стала гучна справа "Карфаген": НАБУ та САП розслідують можливе "кришування" шахрайських кол-центрів чиновниками ОГП.