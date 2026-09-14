Відставка Кравченка: ЗМІ назвали кандидата на посаду нового генпрокурора

Після того, як президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з вимогою розглянути питання про термінову відставку генерального прокурора Руслана Кравченка, вже з’явилися перші припущення щодо того, хто може зайняти його місце.

Видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела в політичних колах повідомило, що новим генеральним прокурором може стати народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Цю інформацію одразу ж спростував народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, назвавши її "вкидом і маячнею".

У свою чергу інший депутат, Ярослав Железняк, нагадав, що настав час вимагати від президента Володимира Зеленського "нормальної процедури призначення генпрокурора" з прозорим конкурсом.

"І саме це є одним із ключових пунктів наших домовленостей із ЄС. Зараз — чудовий момент для розгляду цього закону. Можемо одразу прийняти його за основу та в цілому. А не сподіватися, що з п’ятої спроби Зеленському вдасться когось призначити", — наголосив він.

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Железняк також повідомив, посилаючись на джерела в Комітеті з фінансів, що Гетманцев не збирається ні до Офісу генерального прокурора, ні до НАБУ, ні навіть у відрядження.

Що каже Гетманцев

Данило Гетманцев уже прокоментував у соцмережах чутки про можливе підвищення:

"Друзі, я на посаді Генерального прокурора — то страшний сон всіх корупціонерів. Як, до речі, і для самих недоброчесних прокурорів. Особливо з спецпенсією. Тому поки що, ні, не з нашим щастям. Але якщо хтось із ОП буде так само наполегливо просувати свого кандидата, обіцяю подумати".

Зазначимо, що раніше колишнього голови СБУ Василя Малюка називали одним із можливих наступників Кравченка, однак офіційно ця інформація ніде не підтверджувалася.

Сам Руслан Кравченко, який сьогодні у відеозверненні повідомив про висунення підозри голові НАБУ Семену Кривоносу та особі, наближеній до САП, виїхав за кордон.

Пізніше він вийшов на зв’язок і підтвердив, що перебуває за межами України, але заперечив, що втік. За його словами, у нього заплановано низку зустрічей із партнерами, на яких обговорюватиметься ситуація з антикорупційними органами в Україні.

Зеленський вимагає негайно звільнити Кравченка, і Верховна Рада має намір завтра проголосувати за його відставку.

Нагадаємо, як в Офісі президента відреагували на ініціативу генерального прокурора.

Також повідомлялося, що в НАБУ відповіли на заяву Кравченка.