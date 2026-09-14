"Він зійшов з розуму": в ОП прокоментували заяву генпрокурора

Ранкова заява генерального прокурора Руслана Кравченка про підписання підозри голові Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу викликала широкий суспільний резонанс. В Офісі президента дали свою оцінку подіям.

Цей крок, як і висунення підозри щодо особи, наближеної до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, — ініціатива генерального прокурора, заявили "РБК-Україна" кілька співрозмовників із оточення президента Володимира Зеленського.

"Він зійшов з розуму. Можливо, перебоявся", — цитує ресурс слова інсайдерів.

На такій версії подій наполягають й інші інформатори цього ресурсу.

У свою чергу народний депутат від партії "ЄвропейськаСолідарність" Олексій Гончаренко написав, що друга підозра нібито стосується дружини голови САП.

Руслан Кравченко опублікував обидва тексти підозр у своїх соціальних мережах.

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Гончаренко також стверджує, що сьогодні вночі генеральний прокурор виїхав з України.

Цю інформацію підтверджує й Центр протидії корупції, наголосивши, що це "було можливо лише з дозволу президента".

Кравченко спростував інформацію про втечу.

"Зараз перебуваю у закордонному відрядженні, в рамках якого заплановано низку зустрічей, під час яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права та демократичних інститутів", — написав він.

Володимир Зеленський оперативно відреагував на вчинок Кравченка та закликав Верховну Раду терміново його звільнити.

Реакція НАБУ

У НАБУ та САП заяву Кравченка розцінили як "продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи", що почалася не сьогодні.

"НАБУ та САП не беруть участі в політичній боротьбі. Ми діємо виключно в рамках закону і готові захищати незалежність антикорупційної системи. Станом на сьогодні жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено. Так само НАБУ не вилучало жодних кримінальних проваджень, про які йдеться у заявах Генерального прокурора. Усі твердження щодо нібито вилучення НАБУ таких проваджень не відповідають дійсності", — заявили у відомстві.

Антикорупційні органи наголосили, що заяви Генерального прокурора, який нещодавно подав у відставку, наразі мають публічний, а не процесуальний характер.

Нагадаємо, хто наступний у списку НАБУ та САП.

Також повідомлялося, що генеральний прокурор Кравченко розповів про новий будинок у Козині.