Зеленський вимагає негайно звільнити генпрокурора Кравченка

Президент переконаний, що Україна мала всі підстави для негайного звільнення генерального прокурора з його посади.

Голова Офісу генерального прокурора Руслан Кравченко підписав підозру голові Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу, про що повідомив усій країні у відеозверненні. Зеленський закликав Верховну Раду підтримати його звільнення. Відповідний допис з'явився у соцмережах президента.

"У цього Генерального прокурора є лише один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі підстави. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентаріїв підтримати це звільнення невідкладно", — йдеться у заяві Зеленського.

Сьогодні, 14 вересня, Руслан Кравченко записав відеозвернення, в якому стверджує, що НАБУ та САП використовують справу "Карфаген", щоб отримати доступ до проваджень щодо їхнього керівництва.

Видео дня

"Під час обшуків у службових приміщеннях Офісу генерального прокурора співробітники НАБУ та САП отримали доступ до матеріалів проваджень, що охороняються законом, які стосуються їхніх керівників, співробітників та пов’язаних з ними осіб. Частина документів та електронних даних була скопійована та викрадена. Станом на сьогодні Офіс генерального прокурора проводить розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєних працівниками НАБУ та САП", — наголосив генпрокурор.

Що стосується підозри Кривоносу, то вона стосується підробки офіційних документів та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Краченко опублікував тексти підозр щодо Кривоноса та "особи, наближеної до нього" на своїй сторінці.

Увечері 7 вересня Кравченко після зустрічі із Зеленським та головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією подав у відставку, назвавши це усвідомленим політичним рішенням.

Ще вранці того ж дня він запевняв, що не планує подавати у відставку у зв’язку з розслідуванням "Карфаген". Кравченко заявляв, що піде на такий крок, якщо про це скаже президент або буде ухвалено рішення Верховної Ради.

Кравченко та операція "Карфаген"

4 вересня в офісі генерального прокурора відбулися обшуки, які проводили детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (НАБУ та САП). Зокрема, обшуки відбулися в кабінеті заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко.

5 вересня НАБУ натякнуло на причетність Кравченка до розслідування в рамках операції "Карфаген" у справі про "кришу" шахрайських кол-центрів. Зазначалося, що організатор схеми під псевдонімом "Канцлер" діяв під заступництвом високопоставленого чиновника, який, за даними НАБУ, раніше очолював Державну податкову службу.

6 вересня генеральний прокурор Кравченко відреагував на чутки, що з’явилися в ЗМІ, щодо свого зникнення, заявивши, що не має жодного стосунку до можливого прикриття незаконних кол-центрів у рамках розслідування НАБУ та САП. Він також повідомив про відсторонення співробітника Офісу генерального прокурора, який фігурує у справі.

6 вересня журналіст Михайло Ткач повідомив, що заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву затримали у Львові. Чиновник нібито намагався втекти з України на тлі розслідування.

Перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко минулого тижня подала заяву про звільнення, Сергій Кропива опинився в СІЗО, куди його відправили з правом внесення застави у розмірі 120 млн гривень, а його "Музу" Єлизавету Івахненко заарештували на два місяці з заставою у розмірі 20 млн гривень.

Пізніше у ЗМІ з’явилася інформація, що новим генеральним прокурором може стати колишній голова НБУ Василь Малюк. Офіційно ця інформація ніде не підтверджувалася.