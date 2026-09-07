Зеленський зустрівся з Кравченком: обговорювалася відставка генпрокурора, — ЗМІ

7 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним прокурором Русланом Кравченком та головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

Під час зустрічі нібито обговорювалося питання про відставку генерального прокурора України Руслана Кравченка, повідомляє "Українська правда" з посиланням на поінформовані джерела в політичних колах.

Як повідомили інсайдери, за підсумками цієї зустрічі має бути ухвалено рішення щодо подальшого перебування Кравченка на його посаді.

Ні Зеленський, ні Кравченко, ні Арахамія поки що ніяк не прокоментували цю розмову.

"Карфаген" і Кравченко: подробиці

Ім'я генерального прокурора зараз активно згадується у ЗМІ через скандал, що виник після оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ "Карфаген".

4 серпня в офісі генерального прокурора відбулися обшуки, які проводили детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також обшуки провели у його заступниці Марії Вдовиченко та у голови Одеської ОДА Олега Кіпера. Інформацію про обшуки в Генпрокуратурі спочатку заперечували, проте наступного дня, 5 вересня, там же уточнили, що НАБУ проводило обшуки в "службових приміщеннях".

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5 вересня НАБУ опублікувало матеріали у справі "Карфаген", що стосується діяльності шахрайських кол-центрів. Як припускають слідчі, кол-центри прикривали співробітники апарату генерального прокурора.

Йдеться про осіб із прізвиськами "Канцлер", "Муза", "Камрад", "Флеш" та іншими. Пізніше ЗМІ встановили, що йдеться про заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Сергія Кропиву ("Канцлер"), його подругу Єлизавету Івахненко ("Муза"), водія Кропиви Сергія Куцого ("Камрад"), помічника Кропиви "Флеша" (ім’я невідоме), а також про "Шефа" або "Андрієвича". На записах антикорупціонерів, серед іншого, йдеться про спробу приховати незаконно нажите майно та про можливе відмивання незаконних коштів.

6 вересня заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву затримали у Львові детективи НАБУ. Керівник відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайло Ткач, посилаючись на джерела видання в політичних колах, зазначив, що той міг намагатися виїхати за кордон.

Наступного дня ВАКС призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 листопада 2026 року з правом внесення застави у розмірі 20 млн грн для Єлизавети Івахненко, яку слідство називає "Музою" у нових записах НАБУ та САП у рамках операції "Карфаген". Івахненко є співмешканкою посадовця Сергія Кропиви. На засідання суду дівчина з’явилася у брендовій куртці.

Буквально сьогодні вранці голова Офісу генерального прокурора запевнив, що не має наміру подавати у відставку за власним бажанням, але є певний нюанс.

"Кравченко не має наміру йти з посади, однак зробить це, якщо про це попросять безпосередньо його колеги, президент Володимир Зеленський та Верховна Рада. Я не чіпляюся за посаду і ніколи не чіплятимуся. Я завжди кажу: спочатку колектив, потім — я", — запевнив він.

Генеральний прокурор також заперечив будь-яку причетність до прикриття діяльності кол-центрів та отримання незаконних коштів.

Нагадаємо, журналісти проєкту Bihus виявили маєток у Козині, в якому, як припускають, мешкає Руслан Кравченко.