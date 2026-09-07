Зеленский встретился с Кравченко: обсуждалась отставка генпрокурора, — СМИ

Президент Владимир Зеленский 7 сентября встретился с генеральным прокурором Русланом Кравченко и председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Во время встречи якобы обсуждался вопрос отставки генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на осведомленные источники в политических кругах.

Как рассказали инсайдеры, по итогам этой встречи должно быть принято решение о дальнейшем пребывании Кравченко на его посту.

Ни Зеленский, ни Кравченко, ни Арахамия эту беседу пока никак не комментировали.

"Карфаген" и Кравченко: детали

Имя генпрокурора сейчас активно фигурирует в СМИ из-за скандала, возникшего после обнародования материалов расследования НАБУ "Карфаген".

4 августа у генпрокурора прошли обыски, которые проводили детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также обыски провели у его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера. Информацию об обысках в ОГП сначала отрицали, однако на следующий день, 5 сентября, в генпрокуратуре уточнили, что НАБУ проводило обыски в служебных помещениях.

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5 сентября НАБУ опубликовало материалы по делу "Карфаген", касающемуся деятельности мошеннических колл-центров. Как подозревают следователи, колл-центры прикрывали сотрудники аппарата генерального прокурора.

Речь идет о лицах с прозвищами "Канцлер", "Муза", "Камрад", "Флеш" и других. Позже СМИ установили, что речь идет о заместителе начальника департамента международно-правового сотрудничества Сергее Кропиве ("Канцлер"), его подруге Елизавете Ивахненко ("Муза"), водителе Кропивы Сергее Куцом ("Камрад"), помощнике Кропивы "Флеша" (имя неизвестно), а также о "Шефе" или "Андреевиче". На записях антикоррупционеров, среди прочего, речь идет о попытке скрыть незаконно нажитое состояние и о возможном отмывании незаконных средств.

6 сентября заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропиву задержали во Львове детективы НАБУ. Руководитель отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаил Ткач, сославшись на источники издания в политических кругах, отметил, что тот мог пытаться выехать за границу.

На следующий день ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября 2026 года с правом внесения залога в размере 20 млн грн Елизавете Ивахненко, которую следствие называет "Музой" в новых записях НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген". Ивахненко является сожительницей чиновника Сергея Кропивы. На заседание суда девушка явилась в брендовой куртке.

Буквально сегодня утром глава Офиса генпрокурора заверил, что не собирается подавать в отставку по собственному желанию, но есть нюанс.

"Кравченко не намерен уходить с должности, однако сделает это, если об этом попросят непосредственно его коллеги, президент Владимир Зеленский и Верховная Рада. Я не цепляюсь за должность и никогда не буду цепляться. Я всегда говорю: сначала коллектив, потом — я", — заверил он.

Генпрокурор также опроверг любое участие в крышевании колл-центров и получение незаконных средств.

Напомним, журналисты проекта Bihus обнаружили поместье в Козине, в котором, как предполагается, проживает Руслан Кравченко.