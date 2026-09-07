Не указан в декларации: журналисты обнаружили тайный дом генпрокурора под Киевом (фото)

Журналисты проекта Bihus.Info обнаружили в поселке Козин под Киевом большую усадьбу площадью 300 квадратных метров. По мнению расследователей, этот дом имеет отношение к действующему генеральному прокурору Руслану Кравченко.

Информацию о проживании Кравченко в этом доме журналисты получили из собственных источников во время вынесения решения о мере пресечения в отношении Сергея Кропивы. Об этом заявляют представители проекта Bihus.Info.

Речь идет о доме площадью около 300 м², его владелица — 73-летняя женщина, которая месяц назад зарегистрировала индивидуального предпринимателя. Этот дом отсутствует в декларации генерального прокурора, а о его местонахождении нам стало известно из собственных источников. проект Bihus.Info

Журналисты опубликовали две фотографии этого дома. На них видно, что в доме сделан современный ремонт и он скрыт от соседних домов за высоким забором.

Подъезд к дому, в котором, по всей видимости, проживает генеральный прокурор Фото: BIHUS info

В месте предполагаемого проживания генерального прокурора в Козине имеется большой гараж для автомобилей и бетонный подъезд. Точное местоположение дома в Козине журналисты проекта не указали.

По данным прокуроров САП, именно Кропива мог координировать проведение ремонта в доме генерального прокурора Руслана Кравченко в Козине. Таким образом, следствие считает Кропиву "доверенным лицом генерального прокурора". проект Bihus.Info

Ранее Фокус сообщал о том, как ВАКС определяет меру пресечения в отношении Кропивы из аппарата генерального прокурора. Сотрудника генеральной прокуратуры подозревают в "крышевании" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

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Впоследствии стало известно, что генпрокурор Кравченко отреагировал на доказательства НАБУ и заявления о побеге. Глава ведомства развеял слухи о своей бегстве и сейфе с деньгами, отстранил фигуранта дела и объявил о массовых проверках подчиненных на полиграфе.