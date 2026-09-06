Операция "Карфаген": генеральный прокурор Кравченко отреагировал на доказательства НАБУ и заявления о побеге

Глава ведомства развеял слухи о своем побеге и сейфе с деньгами, отстранил фигуранта дела и объявил о массовых проверках подчиненных на полиграфе.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что не имеет отношения к возможному прикрытию незаконных колл-центров в рамках расследования НАБУ и САП. Он также сообщил об отстранении сотрудника Офиса генерального прокурора, фигурирующего в деле, подготовке его увольнения и проверке сотрудников прокуратуры на полиграфе. Об этом Кравченко заявил 6 сентября в соцсетях.

"Я не имею никакого отношения к прикрытию незаконных колл-центров, не давал указаний содействовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия генерального прокурора", — заявил Кравченко.

Более того, Руслан Кравченко отдельно отметил, что после его назначения была поставлена задача активизировать борьбу с мошенническими колл-центрами. По его данным, за последние 12 месяцев правоохранительные органы провели более 1050 обысков, пресекли деятельность около 340 колл-центров и работу более 5000 операторских мест.

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В настоящее время, по словам Кравченко, ведется расследование по 147 уголовным делам, более чем 183 лицам предъявлено подозрение, а обвинительные акты в отношении 93 человек уже направлены в суд.

Несмотря на такие впечатляющие цифры, генеральный прокурор заверил, что никакие показатели работы не станут оправданием для злоупотреблений внутри самой системы.

"Но никакие результаты работы не могут служить оправданием для злоупотреблений внутри прокуратуры", — отметил генеральный прокурор.

Отдельно Кравченко прокомментировал информацию о следственных действиях в его кабинете. Он заявил, что правоохранителям был предоставлен полный доступ к рабочему кабинету и всем помещениям и предметам, которые необходимо было осмотреть.

"Никаких препятствий не создавалось. Мне нечего скрывать", — написал он.

На фоне того, как НАБУ представило доказательства в рамках операции "Карфаген" о деятельности незаконных колл-центров, в сети начали распространяться фотографии изъятого сейфа с наличными. Глава Офиса генерального прокурора опроверг какую-либо связь с этими материалами.

"Сейф на фотографии, которую распространяют в СМИ и социальных сетях, не находится в Офисе Генерального прокурора. Он не имеет отношения ни к моему рабочему кабинету, ни к другим сотрудникам ОГП. Утверждения об обратном — неправда", — подчеркнул Руслан Кравченко.

Руслан Кравченко утверждает: "Сейф на фото… не находится в Генеральной прокуратуре. Он не имеет отношения ни к моему рабочему кабинету, ни к другим сотрудникам Генеральной прокуратуры"

Что предшествовало заявлению Кравченко

4 сентября НАБУ и САП объявили о проведении спецоперации "Карфаген". По версии следствия, в Офисе генерального прокурора действовала преступная организация, которую возглавлял один из руководителей структурного подразделения ОГП.

По данным НАБУ и САП, группировка была сформирована в середине 2025 года. В нее, по версии следствия, были вовлечены действующие сотрудники прокуратуры и лица, близкие к должностному лицу. Участники якобы получали неправомерную выгоду за невмешательство в работу мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и других государств.

Следствие также заявляет о легализации полученных средств. Более 20 млн грн, по данным НАБУ и САП, было потрачено на недвижимость, драгоценности и другое ценное имущество. Еще более 12 млн грн составляла минимальная рыночная стоимость активов, которые, по версии следствия, были переоформлены на третьих лиц, в частности недвижимость в апарт-комплексе вблизи Карпат. Более 10 млн грн, по данным следствия, были размещены на банковских счетах близких лиц под видом законных доходов от предпринимательской деятельности.

НАБУ и САП также обнародовали записи разговоров фигурантов дела и материалы проведенных следственных действий.

Напомним, что накануне в деле НАБУ и САП "Карфаген" появились предположения о причастности к этой схеме генерального прокурора Руслана Кравченко.

Так, антикоррупционные органы сообщили, что фигурант с псевдонимом "Канцлер" работал под руководством "Шефа", который ранее возглавлял Государственную налоговую службу, однако прямо имя этого человека не назвали. Предположение о Кравченко основано на совпадении биографических данных и упоминании отчества "Андреевич".

Также мы сообщали, что в Офисе генерального прокурора подтвердили, что обыски прошли в помещениях, которыми пользуются генеральный прокурор Руслан Кравченко, его первый заместитель и другие сотрудники ведомства.