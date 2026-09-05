Дело "Карфаген": в Офисе Генпрокурора рассказали об обыске НАБУ и тайных документах

В офисе генерального прокурора отреагировали на обыски Национального антикоррупционного бюро по делу "Карфаген". Ведомство заявило, что окажет содействие расследованию в отношении колл-центров, но имеет вопросы относительно хода обыска и подозрений. Речь идет о несанкционированном доступе к секретным делам прокуратуры и необоснованности подозрений в адрес топ-чиновников ГПУ.

Заявление ОГП появилось на странице ведомства в Facebook через несколько часов после обнародования записей по делу "Карфаген" НАБУ. При этом признается, что обыски антикоррупционников прошли в помещениях, которыми пользуется генеральный прокурор, его первая заместительница и другие сотрудники.

Дело "Карфаген" — детали операции НАБУ в офисе генпрокурора

"Среди документов, к которым был получен доступ в ходе обысков, находились материалы уголовного производства в отношении возможных противоправных действий близких лиц, связанных с руководством САП", — говорится в заявлении прокуратуры.

Кроме того, в аудиозаписях, касающихся первого заместителя главы ОГП и высшего руководства, речь идет о бытовых делах и рабочих вопросах, а не об отмывании средств или преступной деятельности, поясняется в сообщении.

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Ответ прокуратуры касается двух основных тем, связанных с делом "Карфаген" НАБУ и обысками. Первая тема — это расследование деятельности колл-центров, к которым, как подозревают, может быть причастен один из топ-сотрудников ОГП. В заявлении ведомства уверяют, что будут содействовать расследованию и готовят документы для увольнения. Второй вопрос — обстоятельства полуночного обыска в помещениях прокуратуры. Отмечается, что во время обыска сотрудники НАБУ могли получить несанкционированный доступ к расследованию в отношении лиц, близких к сотрудникам Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также к материалам негласных следственных действий в отношении сотрудников САП и НАБУ.

Отдельная часть пояснений ОГП касается первого заместителя главы ОГП (на портале ведомства указано, что это Мария Вдовиченко). Указано, что на аудиозаписях действительно шла речь о колл-центрах, но в контексте следственных действий и обысков в отношении этих незаконных компаний. Между тем на основании этих рабочих бесед следователи рассказали о подозрениях в совершении преступления, при этом каждый раз используя слова "возможно" и "вероятно". Кроме того, упомянули об одном из фигурантов, которого на записях называют "шефом", а НАБУ подразумевает, что это якобы генеральный прокурор Руслан Кравченко. На записях он фигурирует в контексте разговоров о хозяйственных вопросах (например, при выборе "темной плитки"), никак не поддерживает деятельность колл-центров, но прямых заявлений о каких-либо незаконных договоренностях нет, отмечается в пояснении ГПУ.

Дело "Карфаген" — что известно об обысках НАБУ в офисе генпрокурора

Вечером 4 сентября СМИ сообщили об обысках НАБУ в офисе генерального прокурора, а издание "Украинская правда" опубликовало видео, на котором видно, как сотрудники антикоррупционного ведомства с помощью лестницы пробирались через забор.

Дело "Карфаген" — операция НАБУ в офисе генпрокурора

Позже НАБУ опубликовало подробности расследования, связанного с обысками. Выяснилось, что речь идет о деле "Карфаген", в котором фигурируют топ-сотрудники ГПС, "крышующие" колл-центры. Среди фигурантов — заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Сергей Кропива, который, как подозревают, имел прозвище "Канцлер" и мог поддерживать незаконную деятельность. Всего упоминалось пять человек, причастных к расследованию: кроме "Канцлера", речь шла о "Музе", "Камраде" и "Флеше". В контексте обысков и записей появилась первый заместитель генпрокурора Кравченко. На записях и в материалах дела раскрыты детали: как фигуранты организовывали махинации и как пытались легализовать средства (от 20 млн грн), приобретая недвижимость.

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Напоминаем, что утром 5 сентября СМИ сообщили, что генеральный прокурор Кравченко якобы пропал и его не видели несколько часов подряд.