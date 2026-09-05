"Если воровать, то миллион": НАБУ опубликовало пленки об отмывании денег в Офисе генпрокурора

На записях, обнародованных детективами НАБУ, чиновник Генпрокуратуры откровенно делится своей жизненной философией: "Я не могу ходить на работу просто ради того, чтобы ходить… Воровать так миллион".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 4 сентября провели спецоперацию "Карфаген", в ходе которой была разоблачена преступная организация во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора (ОГП). 5 сентября НАБУ обнародовало записи с доказательствами.

Речь идет о преступной организации во главе с руководителем Кибердепартамента Генеральной прокуратуры, которая систематически получала взятки за "покровительство" теневым колл-центрам, обманывавшим граждан Украины и иностранцев. Кроме того, по версии следствия, группа занималась легализацией имущества, полученного преступным путем.

Відео дня

По данным следствия, один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора создал преступную организацию в середине 2025 года. В её состав он привлек действующих сотрудников прокуратуры и близких к нему людей.

На обнародованных аудиозаписях чиновник откровенно озвучил свои мотивы: "Я не могу ходить на работу просто ради того, чтобы ходить… Украсть, так миллион".

По версии НАБУ, участники схемы получали систематическую незаконную выгоду, а прокуроры обеспечивали им беспрепятственную работу.

Полученные взятки фигуранты отмывали с помощью нескольких отработанных схем:

более 20 млн грн было направлено на покупку элитной недвижимости, драгоценностей и дорогих автомобилей;

более 12 млн грн переоформили на третьих лиц — в частности, речь идет об апартаментах в популярном комплексе недалеко от Карпат;

более 10 млн грн разместили на банковских счетах родственников под видом "легальных доходов от бизнеса".

Таким образом, в сообщении НАБУ речь идет как минимум о более чем 42 млн грн, которые, по версии следствия, были потрачены, переоформлены или размещены по различным схемам легализации. В то же время эти суммы не означают, что речь идет об одном и том же денежном потоке: бюро описывает различные эпизоды использования средств и активов.

Отметим, что официально НАБУ в своём сообщении не называет фамилию чиновника, которого считает организатором преступной организации.

По состоянию на 5 сентября НАБУ сообщает о пяти разоблаченных участниках преступной организации. В своём сообщении Бюро не раскрывает их фамилии и не приводит подробностей о роли каждого из них.

Наряду с подробностями дела НАБУ опубликовало видео операции "Карфаген" и фрагмент материалов уголовного производства.

Предварительная правовая квалификация — часть 1 и часть 2 статьи 255 Уголовного кодекса Украины, касающейся создания, руководства преступным сообществом или преступной организацией и участия в них, а также статья 209 УКУ — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

В настоящее время НАБУ и САП продолжают следственные действия. Правоохранители выявляют других возможных участников организации и выясняют полный масштаб её деятельности.

Отметим, что в ОГП после начала операции заявили, что окажут НАБУ и САП полное содействие и предоставят необходимую информацию в рамках закона. В ведомстве подчеркнули, что все обстоятельства возможной причастности сотрудника ОГП к противоправной деятельности должно установить следствие. Сотрудника, в отношении которого проводится проверка, решили отстранить от исполнения служебных обязанностей на время досудебного расследования.

Ранее СМИ сообщали, что НАБУ и САП задержали начальника кибердепартамента Офиса генерального прокурора Сергея Кропиву по делу о возможном "крышевании" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Кроме того, мы писали, что 2 сентября Зеленский объявил об ужесточении ответственности за организацию мошеннических схем с использованием банковских инструментов, в частности так называемых "дропов".