Новая операция НАБУ "Карфаген": в Офисе генпрокурора отреагировали на обыски, детали (видео)

В Офисе генерального прокурора заверили, что все обстоятельства происшествия должны быть установлены в ходе следствия, а антикоррупционным органам будет оказано полное содействие и предоставлена необходимая информация. В свою очередь, НАБУ анонсировало операцию "Карфаген", связанную с чиновником ОГП, который мог "крышевать" колл-центры.

При этом подозреваемый уже отстранен от исполнения обязанностей, говорится в официальном заявлении Офиса генерального прокурора.

Операция "Карфаген"

"Офис Генерального прокурора окажет антикоррупционным органам полное содействие и предоставит всю необходимую информацию в рамках закона. Данный эпизод должен получить объективную правовую оценку в установленном законом порядке", — говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве сообщили о системной борьбе с мошенническими схемами. В сообщении говорится, что за последние 12 месяцев правоохранители провели масштабную работу по ликвидации нелегальных организаций. В частности, проведено 1050 обысков, пресечена деятельность около 340 мошеннических колл-центров и более 5 тысяч операторских мест.

Відео дня

"Украинские прокуроры принимали участие в работе 37 международных совместных следственных групп при координации Евроюста и поддержке Европола. В настоящее время расследуется 147 уголовных дел. О подозрении сообщено более чем 183 лицам, в отношении 93 лиц обвинительные акты направлены в суд", — говорится в сообщении.

Новая операция НАБУ "Карфаген": что известно

В свою очередь, НАБУ анонсировало операцию "Карфаген". На своём официальном канале в Telegram сотрудники бюро опубликовали короткий ролик с красноречивым названием операции.

Из видео становится ясно, что она связана с чиновником ОГП, который, возможно, "крышевал" колл-центры.

Ранее СМИ сообщали, что НАБУ и САП задержали начальника кибердепартамента Офиса генерального прокурора Сергея Кропиву по делу о возможном "крышевании" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Кроме того, Михаил Ткач сообщил, что НАБУ и САП пытались войти в ОГПУ, поскольку их сразу не впустили.

Напомним, что 2 сентября Зеленский объявил об ужесточении ответственности за организацию мошеннических схем с использованием банковских инструментов, в частности так называемых "дропов".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за организацию мошеннических колл-центров, а также за работу в них.