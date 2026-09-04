Нова операція НАБУ "Карфаген": в Офісі генпрокурора відреагували на обшуки, деталі (відео)

В Офісі генерального прокурора запевнили, що всі обставини події має встановити слідство, а антикорупційним органам нададуть повне сприяння та необхідну інформацію. Натомість НАБУ анонсувало операцію "Карфаген", пов'язану з чиновником ОГП, який міг "кришувати" кол-центри.

При цьому підозрюваного вже відсторонили від виконання обов'язків, йдеться в офіційній заяві Офісу генпрокурора.

Операція Карфаген

"Офіс Генерального прокурора надасть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону. Цей епізод має отримати об’єктивну правову оцінку у встановленому законом порядку", — йдеться в повідомленні.

Водночас у відомстві повідомили про системну боротьбу з шахрайськими схемами. У повідомленні йдеться, що за останні 12 місяців правоохоронці провели масштабну роботу для ліквідації нелегальних організацій. Зокрема, проведено 1050 обшуків, припинено діяльність близько 340 шахрайських кол-центрів і понад 5 тисяч операторських місць.

Відео дня

"Українські прокурори брали участь у роботі 37 міжнародних спільних слідчих груп за координації Євроюсту та підтримки Європолу. Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень. Про підозру повідомлено понад 183 особам, щодо 93 осіб обвинувальні акти скеровано до суду", — йдеться у дописі.

Нова операція НАБУ "Карфаген": що відомо

Натомість НАБУ анонсувало операцію "Карфаген". У своєму офіційному Телеграм-каналі співробітники бюро опублікували короткий ролик із промовистою назвою операції.

З відео стає зрозуміло, що вона пов'язана з чиновником ОГП, який міг "кришувати" кол-центри.

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАБУ та САП затримали начальника кібердепартаменту Офісу генпрокурора Сергія Кропиву у справі про можливе "кришування" шахрайських кол-центрів та легалізацію майна.

Також Михайло Ткач повідомляв, що НАБУ і САП намагалися зайти в ОГПУ, бо їх відразу не впускали.

Нагадаємо, що 2 версеня Зеленський анонсував посилення відповідальності за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими "дропами".

Також президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, а також роботу в них.