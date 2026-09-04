НАБУ та САП проводять спецоперацію в Офісі генпрокурора: вже є затримання, — ЗМІ

НАБУ і САП проводять масштабну спецоперацію з викриття злочинного угруповання, яке очолював один із посадовців Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також журналіст УП Михайло Ткач.

НАБУ і САП проводять масштабну спецоперацію

За даними слідства, організація кришувала мережу шахрайських кол-центрів та займалася легалізацією незаконного майна.

"НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України, причетну до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. Деталі — згодом", — йдеться у заяві.

За даними джерел УП у бізнесових колах, НАБУ і САП уже затримали начальника кібердепартаменту ОГП Сергія Кропиву. Офіційного підтвердження цьому наразі немає.

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"Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії в Офісі генерального прокурора в рамках спецоперації викриття злочинної організації", — повідомляють журналісти.

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