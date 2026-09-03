За роботу в "офісі" — до 10 років: які покарання чекають на шахрайські кол-центри за законопроєктом Зеленського

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, а також роботу у них. Відповідно до нього, на "офісників" може чекати позбавлення волі на понад 10 років.

Законопроєкт Зеленського передбачає покарання як для організаторів шахрайських "офісів", так і для працівників і тих, що надають приміщення або послуги. Покарання чекатимуть і на "вербувальників" до таких кол-центрів. Про це йдеться у проєкті документа, оприлюдненого на сайті Верховної Ради України.

Які покарання передбачає законопроєкт

Відповідно до документа, запропоновано запровадити наступні покарання:

позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна за створення шахрайської організації або керівництво нею чи її структурною частиною;

від 5 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна або без за роботу у такому call-центрі з усвідомленням незаконності його діяльності;

від 5 до 10 років позбавлення волі за надання приміщень чи послуг;

ув'язнення від 3 що 5 років за умисне залучення іншої особи шляхом пропонування роботи і не тільки;

від 5 до 10 років в'язниці за повторне вербування.

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Також законопроєкт передбачає звільнення від покарання особи, яка розповіла правоохоронним органам про роботу або створення шахрайської організації такого типу. При цьому людина, яка сама створила "офіс", від покарання звільнятися не буде.

Що передувало

2 вересня Володимир Зеленський повідомив, що направив у Верховну Раду два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів.

"Відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути чіткою та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє з кол-центрів, володіє ними", — заявив президент.

Також Зеленський анонсував посилення відповідальності за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими "дропами".

Нагадаємо, 1 вересня спікер парламенту Руслан Стефанчук перепросив в українців за провалені голосування за законопроєкти, необхідні для отримання фінансової допомоги.

Також Верховна Рада готує нові правила у сфері ГМО та безпечності харчових продуктів.