Нові правила маркування продуктів: з українських прилавків можуть зникнути позначки "Без ГМО"

Верховна Рада готує нові правила у сфері ГМО та безпечності харчових продуктів. Законопроєкт пропонує заборонити використання позначки "Без ГМО" для продуктів, які за своїм складом не можуть містити генетично модифіковані організми.

Про це йдеться у матеріалі видання “Судово-юридична газета” де аналізується консолідований законопроєкт, який має наблизити українське законодавство до норм ЄС.

Документ також передбачає нові правила вирощування та обігу ГМ-культур. Оператори мають забезпечувати їхнє співіснування з негенетично модифікованими та органічними культурами, зокрема дотримуватися вимог щодо просторової ізоляції, буферних зон, очищення техніки та інформування інших учасників ринку.

Для ГМ-продукції пропонують посилити вимоги до простежуваності. Під час першого введення ГМО в обіг оператор має передати наступному учаснику ланцюга унікальний реєстраційний номер та інформацію про наявність ГМО. Ці дані необхідно зберігати протягом п’яти років.

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За порушення правил співіснування культур для юридичних осіб передбачений штраф від 15 до 20 мінімальних заробітних плат. За повторне протягом року порушення вимог щодо вирощування або розміщення на ринку ГМ-культур штраф може становити 100% вартості відповідної партії, але не менш як 100 тис. грн.

Окремі зміни стосуються продуктів, які обробляють іонізуючим випромінюванням. Законопроєкт запроваджує окрему процедуру затвердження потужностей для такої обробки компетентним органом. Водночас документ не обмежує перелік продуктів для опромінення лише тими, які дозволені відповідними нормами ЄС.

У законопроєкті також немає змін до закону про інформацію для споживачів, які б прямо вимагали позначати опромінені продукти словами “опромінений” або “піддавався дії іонізуючого випромінювання”. Водночас такі вимоги вже встановлені на підзаконному рівні наказом МОЗ №1280 від 15 липня 2023 року.

Ще одна зміна стосується молочної галузі. Проєкт передбачає повне скасування Закону України “Про молоко та молочні продукти” з перехідним періодом у два роки. Втрата чинності закону запланована з 1 січня 2029 року.

У документі також залишилися норми про скасування національної реєстрації новітніх харчових продуктів і тверджень про користь для здоров’я. Їх пропонують дозволяти до обігу в Україні, якщо вони вже авторизовані в Європейському Союзі.

Консолідований законопроєкт містить і зміни для виробників пакування, зокрема електронну нотифікацію процесів переробки. Водночас частина зауважень ГНЕУ до попередньої редакції, за даними видання, залишилася неврахованою або була врахована лише частково.

Раніше Фокус писав, що російські удари по складах торговельних мереж ускладнили логістику, однак дефіциту продуктів в Україні наразі немає. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький також повідомляв, що різкого подорожчання продуктів через це не зафіксували.

Також 11 серпня повідомлялося, що внаслідок російських атак на розподільчі центри у Києві та області було знищено близько 80–100 тисяч кв. м складів холодного зберігання. Через втрату цих потужностей великі продуктові мережі зіткнулися з перебоями у постачанні свіжої та охолодженої продукції.