У Києві знищили до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів: що буде з цінами на продукти

Після російських ударів по розподільчих центрах у Києві та області знищено близько 80–100 тисяч кв. м складів холодного зберігання. Через це великі продуктові мережі зіткнулися з перебоями у постачанні свіжих та охолоджених товарів.

Про це повідомили експерти в коментарі “РБК-Україна”.

За їхніми оцінками, вільних холодильних потужностей у столичному регіоні зараз вистачає лише на 20–30% від втрачених.

Найбільше постраждала холодова логістика в Києві та області, де проживає близько 5,5 млн людей. Зруйновані склади використовували для зберігання м’яса, молочних продуктів, охолодженої продукції, фруктів та овочів, які потребують температури від 0 до +4 °C.

Олександр Бондаренко, CEO Бюро інвестиційних програм та засновник платформи GreenInvest, зазначив, що перевозити такі товари з інших областей на відстань 300–400 км економічно недоцільно. Будівництво нового холодильного терміналу площею 2–3 тисячі кв. м може тривати від 6 до 12 місяців.

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Одним із варіантів вирішення проблеми експерт називає створення мережі невеликих холодильних хабів замість великих розподільчих центрів. Однак це збільшить витрати на логістику приблизно на 10–15%, а для окремих товарів може додати до 5–6% до ціни на полиці.

Ритейлери також намагаються організувати прямі поставки від виробників до магазинів в обхід зруйнованих складів. Водночас така схема може бути значно дорожчою: за оцінкою Бондаренка, логістичні витрати можуть зрости у 2–3 рази, а ціни на окремі товари — на 15–20%.

“Проблема й у тому, що самі магазини не мають достатньо складських площ, аби приймати одночасно сотні палет від різних постачальників”, — пояснив Бондаренко.

Перебої вже помітні в окремих магазинах. Частину фруктів та овочів до “Сільпо” почали доставляти із західних областей України та з-за кордону, зокрема з Польщі. В окремих районах Києва також тимчасово зникли деякі тютюнові вироби через пошкодження складів готової продукції.

У ніч на 5 серпня російська атака зруйнувала розподільчі центри мереж “Сільпо” та “Фора”, які входять до Fozzy Group. У “Форі” повідомили, що всіх працівників зі складів евакуювали, загиблих немає, однак компанія втратила значну частину товарних запасів, техніки та обладнання. Обидві мережі продовжили роботу та відновлюють постачання.

На тлі проблем із логістикою дорожчають і транспортні послуги. За даними Держстату, у липні 2026 року вони зросли в ціні на 5,2% за місяць і на 28,9% за рік. Водночас економіст Борис Кушнірук зазначив, що конкуренція між постачальниками поки залишається достатньою, щоб стримувати різкі стрибки цін.

Нагадаємо, 5 серпня російська атака пошкодила та зруйнувала розподільчі центри великих продуктових мереж. Через це в “Сільпо”, “Форі”, АТБ та NOVUS почали виникати перебої з постачанням окремих товарів, а на полицях магазинів подекуди з’явилися помітні прогалини.

У “Сільпо” попередили покупців, що через наслідки атаки деякі товари можуть доставлятися довше. В АТБ раніше повідомляли про знищення двох розподільчих центрів, що ускладнило логістику мережі.

Водночас у NOVUS заявили, що можливий локальний і тимчасовий дефіцит окремих позицій, але системних перебоїв з асортиментом не очікують. Мережа перебудовує логістику, зокрема за рахунок прямих поставок і резервних майданчиків.

Також російська атака фактично знищила один із ключових українських центрів постачання засобів індивідуального захисту.

Раніше Фокус також повідомляв, що російські війська трьома балістичними ракетами повністю зруйнували найбільший розподільчий центр Rozetka у Броварах.