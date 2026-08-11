В Киеве уничтожили до 100 тысяч квадратных метров холодных складов: что будет с ценами на продукты

После российских ударов по распределительным центрам в Киеве и области было уничтожено около 80–100 тысяч кв. м складов холодильного хранения. Из-за этого крупные продуктовые сети столкнулись с перебоями в поставках свежих и охлажденных товаров.

Об этом сообщили эксперты в комментарии "РБК-Украина".

По их оценкам, свободных холодильных мощностей в столичном регионе сейчас хватает лишь на 20–30 % от утраченных.

Больше всего пострадала холодильная логистика в Киеве и области, где проживает около 5,5 млн человек. Разрушенные склады использовались для хранения мяса, молочных продуктов, охлажденной продукции, фруктов и овощей, которые требуют температуры от 0 до +4 °C.

Александр Бондаренко, генеральный директор Бюро инвестиционных программ и основатель платформы GreenInvest, отметил, что перевозить такие товары из других областей на расстояние 300–400 км экономически нецелесообразно. Строительство нового холодильного терминала площадью 2–3 тысячи кв. м может занять от 6 до 12 месяцев.

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Одним из вариантов решения проблемы эксперт называет создание сети небольших холодильных хабов вместо крупных распределительных центров. Однако это увеличит расходы на логистику примерно на 10–15 %, а для отдельных товаров может привести к росту цены на полке на 5–6 %.

Ритейлеры также пытаются организовать прямые поставки от производителей в магазины в обход разрушенных складов. В то же время такая схема может оказаться значительно дороже: по оценке Бондаренко, логистические расходы могут вырасти в 2–3 раза, а цены на отдельные товары — на 15–20%.

"Проблема еще и в том, что у самих магазинов нет достаточных складских площадей, чтобы одновременно принимать сотни поддонов от разных поставщиков", — пояснил Бондаренко.

Перебои уже заметны в отдельных магазинах. Часть фруктов и овощей в "Сильпо" начали поставлять из западных областей Украины и из-за рубежа, в частности из Польши. В отдельных районах Киева также временно исчезли некоторые табачные изделия из-за повреждения складов готовой продукции.

В ночь на 5 августа в результате российской атаки были разрушены распределительные центры сетей "Сильпо" и "Фора", входящих в Fozzy Group. В "Форе" сообщили, что всех сотрудников со складов эвакуировали, погибших нет, однако компания потеряла значительную часть товарных запасов, техники и оборудования. Обе сети продолжили работу и восстанавливают поставки.

На фоне проблем с логистикой дорожают и транспортные услуги. По данным Госстата, в июле 2026 года их стоимость выросла на 5,2 % за месяц и на 28,9 % за год. В то же время экономист Борис Кушнирук отметил, что конкуренция между поставщиками пока остается достаточной, чтобы сдерживать резкие скачки цен.

Напомним, 5 августа в результате российской атаки были повреждены и разрушены распределительные центры крупных продуктовых сетей. Из-за этого в "Сильпо", "Форе", АТБ и NOVUS начались перебои с поставками отдельных товаров, а на полках магазинов местами появились заметные пробелы.

В "Сильпо" предупредили покупателей, что из-за последствий атаки доставка некоторых товаров может затянуться. В АТБ ранее сообщали об уничтожении двух распределительных центров, что затруднило логистику сети.

В то же время в NOVUS заявили, что возможен локальный и временный дефицит отдельных товаров, но системных перебоев с ассортиментом не ожидается. Сеть перестраивает логистику, в частности за счет прямых поставок и резервных площадок.

Кроме того, российская атака фактически уничтожила один из ключевых украинских центров снабжения средствами индивидуальной защиты.

Ранее Фокус также сообщал, что российские войска тремя баллистическими ракетами полностью разрушили крупнейший распределительный центр "Rozetka" в Броварах.