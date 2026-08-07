За одну ночь потеряли все: РФ уничтожила крупнейший склад средств защиты Delta Plus в Украине (фото)

Российская атака фактически уничтожила один из ключевых центров поставок средств индивидуальной защиты в Украине. Компания Delta Plus Ukraine сообщила о полном разрушении своего крупнейшего склада и офиса, в связи с чем вынуждена приостановить все отгрузки продукции.

Как сообщили на странице Delta Plus Ukraine в Facebook, в результате российского удара предприятие за одну ночь лишилось всего, что создавало и развивало на протяжении многих лет. По словам компании, полностью уничтожен крупнейший в Украине склад средств индивидуальной защиты, а также офисные помещения.

"Как бы ни было трудно это осознать, но враг за одну ночь уничтожил всё, что было наработано за многие годы. Крупнейший склад СИЗ в Украине и офисное помещение были полностью уничтожены", — пишет компания.

Последствия удара ВС РФ по складу Delta Plus Ukraine Фото: Facebook Последствия удара ВС РФ по складу Delta Plus Ukraine Фото: Facebook

В связи с масштабными разрушениями компания Delta Plus Ukraine объявила о временной приостановке всех отгрузок продукции. При этом клиентам сообщили, что оставшиеся товары в настоящее время можно приобрести через официальных дилеров, а также в торговых сетях "Эпицентр", "Олди", "Новая Линия" и "Леруа Мерлен". В компании отметили, что такая поддержка станет важной в период восстановления.

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Представители Delta Plus Ukraine подчеркнули, что на данный момент не могут предсказать, когда предприятие возобновит работу. В то же время они заверили, что уже работают над восстановлением бизнеса и намерены вернуться на рынок. Отдельно в компании поблагодарили партнеров, клиентов и всех, кто поддерживал ее деятельность на протяжении многих лет.

Последствия удара ВС РФ по складу Delta Plus Ukraine Фото: Facebook Последствия удара ВС РФ по складу Delta Plus Ukraine Фото: Facebook

"Когда мы возобновим работу — пока неизвестно, но мы над этим работаем и обещаем, что обязательно вернёмся! Спасибо всем, кто был рядом все эти годы, спасибо всем партнёрам и клиентам за сотрудничество! До встречи", — говорится в посте.

Что известно о Delta Plus Ukraine

На официальном сайте компании указано, что Delta Plus Ukraine — украинское представительство международной французской группы Delta Plus, специализирующейся на поставках средств индивидуальной и коллективной защиты. Компания снабжает украинские предприятия защитной одеждой, спецобувью, касками, перчатками, очками, респираторами, страховочными системами и другими средствами безопасности для работников промышленности, строительства, энергетики, транспорта и других отраслей. Представительство работает в Украине и входит в глобальную сеть Delta Plus, продукция которой представлена более чем в 110 странах мира.

Напомним, в ночь на 5 августа Россия совершила массированную атаку на Киев и Киевскую область. Погибли 16 человек, ещё 29 получили ранения. Также сеть супермаркетов "Сильпо" сообщила о гибели шестерых своих сотрудников в результате ударов по распределительным центрам.

В результате атаки РФ были уничтожены и повреждены логистические центры, склады и производственные предприятия ряда украинских компаний. Среди них — "Новая почта", "Эпицентр", NOVUS, INTERTOP, PUMA, LIQUI MOLY Ukraine, Toyota Украина, ROZETKA и BOOKCHEF. Помимо масштабных разрушений, российские удары унесли жизни сотрудников Fozzy Group, "Сильпо", "Новой почты" и "Эпицентра".