Последствия ночной атаки по Киеву: количество пострадавших возросло

В ночь на 5 августа Киев и Киевская область подверглись очередной масштабной ракетно-дроновой атаке РФ. Количество жертв выросло.

По состоянию на 12:00 известно уже о 16 погибших в Киевской области. Еще 29 человек получили ранения разной степени тяжести, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий российской атаки.В Броварском районе работы ведутся на пяти локациях. В Бучанском сотрудники ГСЧС тушат горящие склады, а в Фастовском уже потушили пожар транспортных средств на территории одного из предприятий.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

По данным Киевской областной прокуратуры, больше всего мирных жителей погибли в Броварском районе. В селе Квитневе после прилета по территории железнодорожной станции оборвалась жизнь восьми человек, еще трое ранены.

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В селе Перемога в результате ракетного удара по складским помещениям предприятия погибли два человека, еще восемь получили травмы.

В Бучанском районе в результате ракетных ударов по складским комплексам погибли 5 человек, еще 13 человек травмированы, а в Фастовском после атаки на логистический центр погиб один человек, а трое травмированы.

Тем временем сеть супермаркетов "Сильпо" подтвердила смерть шести своих сотрудников после российских террористических ударов по распределительных центрах.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска нанесли комбинированный удар по Киевской области. В "Укрзализныце" сообщили, что на территории железнодорожной платформы возле подвергшихся атаке логистических центров в Броварском районе обнаружили погибших. На месте продолжают работать оперативные службы и ведутся восстановительные работы.

Также сообщалось, почему во время атаки не сбили баллистику.