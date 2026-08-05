Комбинированный удар по Киевской области: на железнодорожной платформе в Броварах обнаружили погибших, — УЗ

Тела погибших обнаружили на территории железнодорожной платформы возле подвергшихся нападению логистических центров в Киевской области. Персонал станций и пассажиры поездов были эвакуированы.

"Продолжаем работать в особом режиме в периоды массированных атак и приносим извинения за возможные сбои в расписании", — отметили в "Укрзализныце".

Фото: Укрзализныця

В настоящее время, после ужасающей ночной атаки на логистическую инфраструктуру в Киевской области, продолжается работа оперативных служб и восстановительные работы в Броварском районе.

"По оперативным данным, есть погибшие, которых обнаружили на территории железнодорожной платформы возле подвергшихся нападению логистических центров", — говорится в сообщении.

Напомним, что россияне нанесли удар по Киевской области с использованием баллистических ракет и дронов. В Броварском районе в результате атак возникли масштабные пожары в складских зданиях в Броварах, поселке Великая Димерка, селе Квитневое и селе Победа. Уже известно о 15 погибших.

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