Комбінований удар по Київщині: на залізничній платформі у Броварах виявили загиблих, — УЗ

Тіла загиблих виявили на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів на Київщині. персонал станцій та пасажири поїздів евакуйовувались.

"Продовжуємо працювати в особливому режимі в періоди масованих атак і перепрошуємо за можливі збої в графіку", — зазначили в "Укрзалізниці".

Фото: Укрзалізниця

Нині, після жахливої нічної атаки по логістичній інфраструктурі на Київщині триває робота оперативних служб та відновлювальні роботи у Броварському районі.

"За оперативною інформацією, є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни атакували Київську область балістичними ракетами та дронами. У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у Броварах, селищі Велика Димерка, селі Квітневе та селі Перемога. Вже відомо про 15 загиблих.

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У Києві внаслідок російського обстрілу сталися пожежі та руйнування в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах. Відомо про одного загиблого та 26 постраждалих у столиці.