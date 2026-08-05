Сильні пожежі та руйнування: у ДСНС розкрили наслідки нічної атаки на Київ та область (фото, відео)

Уночі 5 серпня ворог масовано атакував Київ та область балістичними ракетами і дронами. Внаслідок атаки відомо про масштабні пожежі, руйнування, жертв та поранених.

У Києві внаслідок російського обстрілу сталися пожежі та руйнування в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах. Про це повідомили у ДСНС.

Щонайменше 7 людей постраждали та ще 1 загинула внаслідок ворожого обстрілу. За даними ДСНС, станом на 04:00 годину було відомо про наступні наслідки атаки у столиці:

за однією адресою в Оболонському районі виникла пожежа у нежитловій будівлі. Одна людина загинула, 3 — постраждали;

у Святошинському районі внаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа у складському приміщенні одного із магазинів;

у Голосіївському районі спалахнули пожежі в одноповерхових нежитлових будівлях на двох локаціях, які станом на ранок вдалося ліквідувати. За іншою адресою, на території промислового підприємства, стався незначний витік аміаку, який оперативно усунули;

у Деснянському районі сталися займання у двох нежитлових будівлях.

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Водночас, як повідомила Київська міська військова адміністрація, кількість поранених у Києві станом на 05:00 годину сягнула 22.

Мер столиці Віталій Кличко розповів близько 06:00 години, що кількість поранених у Києві зросла до 24, з яких четверо перебувають у важкому стані.

Кадри нічної пожежі у Києві

На місцях продовжують працювати рятувальники. Вся інформація щодо наслідків атаки на столицю встановлюється.

Наслідки атаки на Київщину

Також цієї ночі росіяни атакували Київську область балістичними ракетами та дронами. У ДСНС розповіли, що наслідки ворожого обстрілу зафіксовано у трьох районах області:

у Броварському районі внаслідок атаки виникли масштабні пожежі на території логістичних і складських комплексів, виробничих підприємств, торговельних об’єктів тощо;

у селі Калинівка Фастівського району внаслідок атаки спалахнула пожежа на території на території підприємства, яку станом на ранок вдалося ліквідувати;

у Бучанському районі спалахнули логістичні комплекси.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили об 04:00 годині, що загалом на Київщині 21 людина зазнала поранень внаслідок нічного обстрілу. Одна людина загинула.

"У Броварському районі поранення отримали 13 людей, у Фастівському — 3, ще 5 людей постраждали у Бучанському районі", — йдеться у повідомленні ОВА.

Пожежі на Київщині, які спалахнули внаслідок російського обстрілу

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами".

Також Кличко повідомляв, що в одному з районів Києва внаслідок ворожого обстрілу стався витік аміаку.