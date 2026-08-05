В одному з районів Києва стався витік аміаку через масовану атаку росіян: що відомо

Внаслідок російської масованої атаки балістичними ракетами у Голосіївському районі Києва стався витік аміаку.

У Голосіївському районі столиці ворог поцілив по нежитловій забудові, внаслідок чого зафіксовано небезпечний витік аміаку. Також сталося руйнування у приватному житловому будинку. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Мер близько 01:30 години інформував, що у Голосіївському районі люди могли опинитися під завалами зруйнованого житлового будинку, а також розповів про витік аміаку у цьому ж районі. Екстрені служби відправилися на місце інциденту, інформація щодо наслідків та постраждалих поки уточнюється.

Кличко повідомив про витік аміаку у Києві

Водночас, за даними Київської міської військової адміністрації, у Голосіївському районі столиці сталося руйнування складського приміщення внаслідок російського удару. Також перед цим у КМВА зазначали, що у Голосіївському районі виникло займання в одноповерховій складській будівлі. Площа пожежі встановлюється.

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Станом на 01:55 годину з-під завалів будівлі вдалося дістати двох поранених, повідомив Кличко. Однак під руїнами можуть перебувати ще люди. На місці триває пошуково-рятувальна операція.

Чим небезпечний витік аміаку і як захиститися від нього

За інформацією Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, аміак навіть у невеликих кількостях сильно подразнює очі, горло та дихальні шляхи. Ознаки отруєння аміаком наступні:

інтенсивний кашель, задуха;

печіння в очах та сльозотеча;

почервоніння та подразнення шкіри й слизових оболонок;

порушення ритму серцебиття;

запаморочення та загальна слабкість тощо.

У випадку контакту з рідким аміаком людина може отримати хімічні опіки, обмороження, утворення пухирів і виразок.

ДСНС радить негайно покиньте зону зараження, щоб захиститися від впливу небезпечних хімічних речовин. При цьому потрібно рухатися до місця евакуації поперек повітря, при викиді аміаку спускатися якомога нижче, якщо людина перебуває у багатоповерхівці.

Щоб захистити органи дихання, ДСНС радить застосувати протигази або промислові респіратори, призначені для захисту від небезпечних хімічних речовин. Якщо цього немає під руками — ватно-марлеві пов'язки, змочені водою або розчином 2% оцтової чи лимонної кислоти.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня у Києві пролунали потужні вибухи на тлі балістичної атаки росіян.

4 серпня Андрій Здесенко повідомив, що внаслідок атаки РФ у Дніпрі було зруйновано склад компанії "Біосфера".